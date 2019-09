Bronzo mondiale per Eleonora Giorgi, i complimenti di Gabriella Dorio e Stefano Baldini

Doha – Rimbomba nel mondo dell’atletica il successo di stanotte di Eleonora Giorgi. E mentre gli appassionati della velocità si leccavano le labbra dopo la prestazione di Filippo Tortu sui 100 metri, alcune ore dopo ecco lei.

Eleonora non ha mai mollato in gara. Ha marciato l’atleta delle Fiamme Azzurre, contro il caldo, la stanchezza e il mal di stomaco. Seria prima del traguardo. E poi ecco il suo sorriso a splendere. Un po’ di vomito a 50 metri dalla fine e gli incoraggiamenti di tutti per trascinarla al traguardo. Non ha migliorato il suo record europeo sulla distanza (4h04:50 in Coppa Europa a maggio), ma la gioia è tanta ugualmente, anche con un crono di 4h29:13. Bagnato di sudore e di fatica. Di quella volontà che la Giorgi sempre ha dimostrato in competizione.

Eleonora ha fatto l’impresa davvero e l’ha dedicato a se stessa: “Per me. Ho tenuto duro e ho creduto nel sogno”. Lo indica il sito ufficiale della Fidal. E nell’alba italiana, l’Italia Team dell’atletica scopre una medaglia di bronzo pesante e preziosa da conservare in bacheca. L’acclamano i campioni. E via social, giungono orgogliosi i complimenti delle leggende tricolori. Gabriella Dorio e Stefano Baldini. Entrambi amanti della corsa. Entrambi campionissimi olimpici. Lei oro a Los Angeles nei 5000 metri e lui oro ad Atene 2004 nella maratona dei 42 km.

Nel post della Fidal, inserito sulla pagina ufficiale Facebook della Federazione, la Dorio, presente a Doha, scrive: “Grandissima Eleonora, un cuore grande! Un cuore da leonessa! Determinata, consapevole,tenace!!!

L’hai voluta e te la sei guadagnata con tanto lavoro e determinazione! Grazie, sei da esempio per i nostri ragazzi!!! Grazie! É stata un’emozione forte! Un ricordo meraviglioso da portare sempre con noi!!!”. E’ capitano dei team azzurri giovanili Gabriella Dorio e con grande gioia applaude Eleonora. Stessa cosa fa Stefano Baldini: “Tanta roba Eleonora Anna Giorgi, in una nottata tremenda di caldo e sudore, vince il bronzo nella 50km di marcia ai Mondiali di atletica di Doha! – scrive l’oro della 42 sulla sua pagina personale Facebook – bravo a Coach Gianni Perricelli!”. Anche il campione olimpico della maratona è a Doha in questi giorni per accompagnare gli azzurri.

La forza di una donna vince ancora. La Giorgi terza al mondo.

Foto : Colombo/Fidal