Fiumicino, Fratelli d’Italia: “La tensostruttura di Montino è un monumento al degrado”

Fiumicino – “In occasione dell’ultima campagna elettorale, Montino si fece bello realizzando, a Isola Sacra, una tensostruttura: lo scopo era quello di dare uno spazio importante e facilmente fruibile dalle associazioni del territorio. Peccato, però, che le cose siano andate diversamente”. Lo afferma una nota del Circolo Fratelli d’Italia “4 aprile 1994” di Fiumicino.

“Tale struttura – che peraltro venne realizzata senza acquisire i necessari pareri tecnico-ambientali e che non è stata rimossa dopo i 90 giorni previsti dall’ordinanza sindacale – è infatti oggi divenuta ufficialmente l’ennesimo monumento al degrado cittadino, dal momento che versa in stato di evidente abbandono ed è in procinto di diventare rifugio e palcoscenico per balordi. Chiediamo che la Commissione Trasparenza – conclude la nota -, che avrebbe dovuto vigilare su tutto ciò – intervenga ora in maniera rapida e concreta”.