Infernetto, Masi (FdI): “I cittadini attendono risposte sul presidio sanitario”

Ostia – “A più di un anno dalla nostra prima richiesta di Commissione in Municipio sull’ex Parrocchia San Tommaso all’Infernetto, le intenzioni sul futuro della struttura sono ancora poco chiare“, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia nel X Municipio.

“Il tutto si è impantanato – prosegue Masi – perché il Municipio denuncia la poca chiarezza della Regione in merito alla realizzazione del presidio sanitario. Questo frenerebbe qualsiasi progetto relativo alla parte in cui i residenti sperano che possano crearsi luoghi di incontro, cultura e socialità. È stata presentata un’interrogazione dal Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Fabrizio Ghera, per fare finalmente chiarezza sulla questione e riprendere il discorso avviato con Comitati e residenti su quello che dovrà essere. Ci preme sottolineare ancora che, per le peculiarità del quartiere, quello dell’ex San Tommaso è uno spazio importante, che da troppi anni è purtroppo inutilizzato per problemi burocratici e lentezza politica”.

(Il Faro online)