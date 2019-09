Lecce vs Roma, le pagelle de Il Faro online: Smalling aggressivo, Dzeko lottatore

Lecce - Un gol di Dzeko regala tre punti alla Roma che non brilla molto contro il Lecce (leggi qui). Il centravanti bosniaco firma il 4° centro stagionale, il 92° in maglia giallorossa e permette alla squadra capitolina di salire al 5° posto in classica con 11 punti a una sola lunghezza dal Napoli quarto. I salentini restano fermi a quota 6 in undicesima posizione.

TRIPLICE FISCHIO! 🙌 Torniamo a Roma con tre punti grazie al colpo di testa di EDIN DZEKO! 👏 DAJE ROMA! DAJE ROMA! DAJE ROMA! 💛❤️#LecceRoma 🐺 #ASRoma ⚡️ pic.twitter.com/DjE3YMN5f6 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 29, 2019

I voti

Pau Lopez, 6 – Attento nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa nel primo tempo, anche se non particolarmente pericolose. Soffre l’aggressività degli attaccanti sulla rimessa in gioco del pallone.

Alessandro Florenzi, 6,5 – Con la 50ma fascia di capitano della Roma al braccio, gioca una partita generosa. Al 7’ il suo cross è intercettato di mano da Lucioni, ma l’arbitro inconcepibilmente non concede il rigore. Fatica a contenere Babacar sulla sua fascia ma si fa trovare pronto. Nel secondo tempo compie qualche proiezione offensiva in più, quando la Roma tiene sotto pressione il Lecce prima e dopo il vantaggio. Esce a un quarto d’ora dalla fine, rilevato da Spinazzola.

Chris Smalling, 6,5 – Prestazione opaca nel primo tempo, macchiata da alcuni errori difensivi, come al 4’ quando rimette al centro regalando la palla all’attacco leccese, o al 22’ quando si fa superare da Mancosu. Al 42’ potrebbe portare la Roma in vantaggio ma il suo colpo di testa finisce a lato. Nonostante l’ammonizione al 48’, resta lucido e aggressivo. Da ricordare il bel recupero difensivo al 68’.

Gianluca Mancini, 6,5 – Copre diligentemente in difesa e al 12’ è suo il tentativo più pericoloso della Roma, quando devia di testa il bel cross di Kolarov ma la palla è ribattuta da Calderoni.

Aleksandar Kolarov, 6 – Nonostante una condizione fisica non al top, resta in campo fino alla fine, recuperando palloni in difesa e proponendo cross in attacco. Purtroppo al 79’ sbaglia dal dischetto, per la prima volta con la maglia della Roma, e si fa parare il possibile 2-0.

Jordan Veretout, 5,5 – Spento e impreciso nel primo tempo, si sveglia solo con il vantaggio della Roma.

Amadou Diawara, 6,5 – Diligente e attento, ha un’occasione a fine primo tempo, ribattuta dalla difesa del Lecce. Combatte fino alla fine, andando a chiudere su Rispoli a due minuti dalla fine e riconquistando una palla importante.

Justin Kluivert, 7,5 – Letteralmente scatenato sulla fascia destra, lotta e crea scompiglio tra i difensori leccesi: anche se spesso manca di lucidità nell’ultimo passaggio, la sua vivacità e le sue incursioni sono preziose per la Roma.

Lorenzo Pellegrini, 7,5 – Gioca con il peso dell’ammonizione rimediata al 17’ per un fallo molto ingenuo, ma la sua prestazione cresce con il passare del tempo. Al 32’ spreca una buona occasione su lancio di Kolarov, però continua a combattere e a creare insidiosi tagli e verticalizzazioni. Esce zoppicando al 68’. Viene sostituito da Zaniolo.

Heirikh Mkhitaryan, 7 – Ammonito per proteste al 24’, due minuti dopo spreca una buona occasione per trovare il vantaggio, perché tenta di passare la palla a Dzeko mentre avrebbe dovuto essere più egoista. Cresce alla distanza e al 47’ devia di poco a lato un passaggio delizioso di Dzeko. Ma poi si fa perdonare, confezionando l’assist per il bosniaco. Esce per infortunio a pochi minuti dalla fine, sostituito da Cristante.

Edin Dzeko, 7,5 – Lotta come sempre per la squadra, anche se non sembra in grande giornata, ma il gol è pesantissimo perché consente alla Roma di non perdere contatto con le squadre più avanti in classifica e di ritrovare morale.

Leonardo Spinazzola, SV - Rileva Florenzi al 76’.

Brian Cristante, 5 – Rileva Mkhitaryan all’86’ ma non riesce a entrare subito nella dinamica del gioco e commette molti falli. Si fa anche ammonire al 95’.

Niccolò Zaniolo, 7 – Entra nel corso del secondo tempo e subito si impone con grinta, corsa e prestanza fisica. Praticamente tiene il reparto da solo, ma sbaglia qualche decisione, come quando si ostina in un’azione solitaria al 91’, dopo una discesa devastante sulla fascia, e non vede Kluivert solo in area.

Paulo Fonseca, 7 – Nonostante la scarsa prolificità della squadra in attacco, il mister ha il merito di aver recuperato la squadra dopo la brutta sconfitta con l’Atalanta, riproponendo il suo gioco. Intelligente la sua gestione di Kluivert e Zaniolo.

(Il Faro online)