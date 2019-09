Lleida – Stefanie Horn conquista la prima carta olimpica per la canoa slalom azzurra. Ai Mondiali di La Seu d’Urgell, in Spagna, l’azzurra della Marina Militare centra il settimo posto nella finale iridata ottenendo il pass a cinque cerchi per Tokyo 2020.

Si spengono invece in semifinale le speranze del C1 maschile con Raffaello Ivaldi e Stefano Cipressi. Nella finale iridata del K1 l’italo-tedesca, punta di diamante della spedizione azzurra, non delude e in 100.63 è settimana realizzando una buona discesa condizionata da un tocco di palina quasi impercettibile alla porta 8 per il quale subisce 2″ di penalità. Medaglia d’oro per la slovena Eva Tercelj in 94.27, davanti alla campionessa australiana Jessica Fox (94.69) e alla neozelandese Luuka Jones (94.77).

“La prova, di base, è stata molto buona – ha dichiarato Stefanie Horn a margine della gara – sono partita bene ma ho perso molto nell’ultima risalita. Potevo sicuramente far meglio, ho commesso un tocco di troppo, ma sono comunque abbastanza contenta per la finale. La qualificazione era un obiettivo alla mia portata e dopo una stagione come questa ero certa di far bene ma anche un po’ preoccupata perché questo canale non è tra i miei preferiti. Ora penseremo a preparare bene Tokyo 2020 e con il test event di ottobre avremo il primo impatto con il canale olimpico”.

A sfiorare il sogno a cinque cerchi è Raffaello Ivaldi che perde il pass per 29 centesimi di secondo, classificandosi al 15° posto della semifinale con il tempo di 95.86. Salto di porta fatale per Stefano Cipressi. L’azzurro, pagaiatore d’esperienza, termina 30° con il tempo di 149.06 (52 penalità).

“Pensavo bastasse rimanere nei primi 20 per prendere la carta olimpica, ma purtroppo tante nazioni, un po’ a sorpresa, hanno fatto un bel percorso. A me è mancato quel qualcosa in più per riuscire ad aggredire ed andare a prendermi la qualificazione. Mi è dispiaciuto perché nell’ultima risalita pensavo di avercela fatta, quindi per paura di sbagliare me la sono presa un po’ troppo comoda invece di attaccare – ha dichiarato Raffaello Ivaldi – ci tengo a ringraziare tutta la squadra e tutti coloro che hanno creduto tutti in me e mi hanno dato fiducia… ho avuto la possibilità di giocarmela!”.

Medaglia d’oro e titolo mondiale al francese Joly Cedric che nel 2018 proprio sul canale di La Seu d’Urgell vinse una tappa di ICF Ranking. Il ventiquattrenne francese chiude in 90.84, a 51 centesimi dal veterano spagnolo Ander Elosegi. Lo sloveno Luka Bozic, si accontenta della medaglia di bronzo in una gara macchiata da un tocco in porta 3.

PROGRAMMA DI GARE

Domani finali e assegnazione delle carte olimpiche nel K1 maschile e nel C1 femminile.

09:13 – Marta Bertoncelli

Men’s K1 Semifinal

10:23 – Marcello Beda

10:45 – Zeno Ivaldi

11:07 – Giovanni De Gennaro

DIRETTA RAI SPORT WEB

Oggi 29 settembre la canoa slalom sarà sempre in diretta su RAI SPORT WEB dalle 8:15 alle 11:15 e dalle 12:00 alle 13:15.

