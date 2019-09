Progetto Upper: a Latina 4 milioni dall’Europa, ma è battaglia tra maggioranza e opposizione

Latina – E’ stato premiato il progetto del Comune di Latina che si è aggiudicato un finanziamento di 3.947.760 euro nell’ambito del bando comunitario “Azioni urbane innovative” (Urban Innovative Actions – Uia).

L’Amministrazione aveva aderito alla Call Uia con il progetto “Upper – Parchi produttivi urbani per lo sviluppo di tecnologie e servizi connessi a soluzioni basate sulla natura” cogliendo l’opportunità offerta dalla Commissione Europea che ha voluto individuare e sostenere nuove soluzioni in grado di affrontare problematiche relative allo sviluppo urbano sostenibile.

Le proposte inviate erano state 175, provenienti da 23 Stati membri differenti. Latina, insieme a Torino, Ravenna, Prato, Bergamo e Milano, è una delle 6 città italiane destinatarie delle sovvenzioni. La vicenda però ha messo in subbuglio i palazzi della politica, scatenando accuse e repliche tra maggioranza e opposizione.

L’attacco della Lega: “Chiarezza sulla scelta dei partner”

Maggiore chiarezza sui criteri, la scelta dei partner e l’iter di partecipazione al bando comunitario “Azioni urbane innovative” con il progetto Upper. Ad accendere i riflettori sul finanziamento che si è aggiudicato il Comune dopo quello delle periferie è il consigliere comunale della Lega Massimiliano Carnevale. Il consigliere dopo una lettura degli atti ha verificato che qualcosa non quadrerebbe e ha presentato un’interrogazione per il question time chiamando in causa l’assessore alle politiche giovanili e programmazione europea Cristina Leggio.

Le precisazioni dell’assessore Cristina Leggio

“C’è molta confusione, tanta imprecisione e chissà cos’altro nella ricostruzione del consigliere Carnevale – afferma l’assessore alla Città internazionale e Smart City Leggio – rispetto alla costruzione del partenariato all’interno del progetto Upper. Per il bene della città credo che debba essere ripristinata la verità. Non è possibile, per mera fame di consenso, inventare dubbi e sospetti su un progetto che è stato condotto nella massima trasparenza.

Dopo la vittoria del Bando abbiamo dato il via ad una serie di approfondite verifiche su eventuali incompatibilità di tutte le società e le associazioni coinvolte. Stiamo completando i riscontri per garantire la massima trasparenza. È giusto e opportuno precisare che, dalle verifiche effettuate fino ad ora, non c’è alcun conflitto d’interessi con il consigliere D’Achille, in base all’art. 63 del Tuel nel combinato disposto del comma 1 n.2 e comma 2.

Il progetto Upper è un prodotto della città ed è una grande opportunità. Il lavoro di co-progettazione di quasi due anni durante il quale abbiamo raccolto suggerimenti, visioni e prospettive proietta Latina in una dimensione europea, su un tema importante come quello della rigenerazione urbana.

Un risultato concreto che con ogni probabilità infastidisce una Lega in difficoltà, incapace di proporre progettualità valide per la città e incapace anche di comprendere le progettualità altrui, che si rifugia in pretestuose e vuote polemiche.

Lbc: “Assoluta fiducia e solidarietà a Leggio e D’Achille”

Latina Bene Comune in tutti i suoi organi esprime, con fermezza e assoluta fiducia solidarietà, all’assessora Cristina Leggio e al consigliere Fabio D’Achille, che si sono impegnati con trasparenza, dedizione, competenza ed efficacia in un ambito in cui il prestigioso risultato non era affatto scontato.

L’attacco della Lega non solo è strumentale e becero, ma vuole sporcare un grande risultato per la città di Latina che per la prima volta nella sua storia è all’avanguardia in Europa per la rigenerazione urbana.

Valiani: “A fare i puri si trova sempre uno più puro che ti epura”

“A fare i puri si trova sempre uno più puro che ti epura”. Sembra cucito su misura questo vecchio adagio per descrivere la vicenda che sta riguardando Lbc, l’assessore Leggio ed il Presidente della Commissione Cultura Fabio D’Achille” – lo afferma il coordinatore locale della Lega Armando Valiani.

“Del resto, la dimostrazione che il nostro gruppo consiliare della Lega abbia scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora, é testimoniata dalle esternazioni scomposte apparse stamane sulla stampa. C’é molto nervosismo, a ragione, all’interno di Lbc per essere stati incalzati da un’opposizione preparata e determinata e, banalmente, per esser stati sorpresi con le mani nella squisita marmellata della opportunità politica”.

Cooperativa Sociale Innovaction Europe: “Nessuna incompatibilità”

Riguardo alla polemica emersa negli ultimi giorni riguardanti la partecipazione della Cooperativa Sociale Innovaction Europe al progetto Upper, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa stessa sottolinea come la decisione di presentare un progetto e di rispondere a un bando sia di esclusiva competenza del Cda e non dell’intera assemblea. Il consigliere comunale Fabio D’Achille è soltanto un socio collaboratore, non ha alcun potere decisionale e viene coinvolto solo in caso di necessità ed esclusivamente per le sue competenze professionali. Per tali ragioni il Cda ha ritenuto che non sussistesse alcun ostacolo o incompatibilità nel rispondere al bando Upper.