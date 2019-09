Rifiuti a Montalto, Corniglia (M5s): “Quando iniziamo a multare gli incivili?”

Montalto – “Non è Roma o Civitavecchia prima delle elezioni: siamo in Piazza del Palombaro e via Tre Cancelli a Montalto Marina. In attesa che parta la raccolta differenziata, si svuotano cantine e si butta di tutto“, si legge in comunicato diffuso da Francesco Corniglia, consigliere comunale di M5s Montalto.

“Volevo solo ricordare a questi ‘geni’ – continua – che tutto questo ha un costo che pagheremo nelle bollette della spazzatura. E poi, quando iniziamo ad installare teletrappole e a fare le multe? In Consiglio comunale ci è stato detto che le teletrappole dovevano essere adottate in quanto inserite come miglioria nel nuovo appalto raccolta rifiuti. Chiediamo con forza il loro utilizzo, la tecnologia esiste ed ha costi molto limitati. Dunque, cosa stiamo aspettando?”, conclude.

(Il Faro online)