Unicredit assume oltre 60 giovani

Tra le grandi aziende che assumono a settembre non poteva mancare Unicredit, una delle maggiori banche italiane, che infatti è alla ricerca di oltre 60 persone, con ottime doti relazionali, orientamento al cliente, predisposizione al lavoro in team, passione, energia e positività, da inserire presso le 4000 filiali presenti su tutto il territorio nazionale. Le figure che la Banca assumerà riguardano Consulenti, che dovranno gestire la relazione con i clienti al fine di soddisfarne i bisogni, contribuire al raggiungimento degli obiettivi e coltivare le proprie competenze collaborando con i colleghi senior; Responsabili dello Sviluppo Commerciale, che dovranno gestire e coordinare i progetti internazionali e le analisi di mercato, supportare le analisi dei costi di circuito; Addetti alla Revisione dei rischi finanziari, che dovranno coordinare le attività di revisione, contribuire allo sviluppo e alla revisione dei controlli remoti di audit e in loco; Analisti Dati, che dovranno integrare, analizzare e interpretare le tendenze di dati per fornire analisi, rendere i dati e le informazioni fruibili per migliorare ulteriormente le prestazioni di marketing e comunicazione.

Le persone che lavorano nel Gruppo Bancario hanno un’occasione unica di apprendimento grazie alla quale hanno la possibilità di costruire relazioni, conoscenze ed esperienze che apriranno le porte a una vasta gamma di future opportunità di carriera … continua a leggere