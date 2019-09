A Formia e Minturno cresce “Fratelli d’Italia”: entrano Stefano Zangrillo e Marco Moccia

Formia e Minturno – ” Fratelli d’Italia” continua a crescere, non solo in Italia, ma anche nel sud pontino. È di questi giorni, infatti, la notizia di due new entry, da Formia e da Minturno, all’interno del partito guidato da Giorgia Meloni: sono Stefano Zangrillo e Marco Moccia.

“La militanza politica di Zangrillo e Moccia parla per loro, non ho molto da aggiungere, due persone che da molti anni fanno politica vera, quella militante per il loro territorio e per la loro gente. Per questo, sono entrati nel partito giusto” è quanto afferma Nicola Calandrini, segretario provinciale di FDI.

“Quando una famiglia cresce – commenta, invece, dall’ex sindaco di Terracina Nicola Procaccini, attualmente eurodeputato di “Fratelli d’Italia” – non si può che essere contenti, vuol dire che si sta facendo bene. Sono particolarmente felice per il ritorno a casa di Stefano Zangrillo che conosco da quando era un giovanissimo segretario di Azione Giovani, a lui e a Marco Moccia auguro un buon lavoro, sanno che nel sottoscritto e in Fratelli d’Italia loro e tutti i cittadini di Formia e di Minturno possono avere sempre un punto di riferimento.”

Moccia: “FdI ha tutte le potenzialità per risolvere le criticità del nostro territorio”

Il proprio ingresso in “Fratelli d’Italia” Marco Moccia lo spiega così: “Dopo tanti anni di militanza politica, ho ritenuto opportuno e giusto sia per me ma soprattutto per il mio gruppo e per i miei sostenitori, di aderire ad un partito che, oltre a rispecchiare valori e principi in cui credo, ha tutte le potenzialità e le rappresentanze Istituzionali per tentare di risolvere i problemi del nostro territorio. Ora dobbiamo solo metterci a lavorare per la nostra terra e per la nostra gente.”

Zangrillo: “Una scelta che ho fatto in funzione della mia città”

“Una scelta che ho fatto soprattutto in funzione della mia città – spiega, infine, Stefano Zangrillo -, in FDI ci sono persone che possono aiutarci a dare voce alle nostre istanze, progetti, iniziative e denunce a tutti i livelli Istituzionali. Un ringraziamento speciale all’onorevole Nicola Procaccini a cui mi lega la comune storia politica. Dai movimenti giovanili ad oggi, sono passati più di venti anni e, nonostante Nicola abbia ricoperto e ricopre ruoli istituzionalmente importanti, è rimasto un uomo del popolo perché un politico di destra questo è, per me Nicola è un esempio.”

