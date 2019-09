Ardea, Parrocchia di S. Caterina: Don Alessandro Paone è il nuovo parroco

Ardea – Cambio della guardia alla parrocchia Santa Caterina nel quartiere della Castagnetta di Ardea. Don Alessandro Paone subentra a Don Paolo quest’ultimo andrà a far parte dello staff di S.E. il Vescovo di Albano Laziale Monsignor Marcello Semeraro.

Ieri si è tenuta la prima Messa celebrata dal neo parroco Don Alessandro, dove ha partecipato in una chiesa gremita di fedeli dell’intera comunità della Castagnetta. Un’accoglienza quella che i cittadini hanno riservato a Don Alessandro che ha lasciato stupefatti quanti erano presenti. Alla funzione religiosa hanno partecipato autorità civili e militari quali il neo comandante la Tenenza dei Carabinieri, per la parte civile e politica ha presenziato lo stesso sindaco di Ardea Mario Savarese accompagnato dalla consigliera Raffaella Neocliti, per l’occasione è stato fatto portare da due giovani vigilesse di cui una della castagnetta anche il gonfalone del comune.

I ragazzi dell’oratorio di Santa Caterina, hanno suonato e cantato inni religiosi, in una chiesa che non è riuscita a contenere i tanti fedeli accorsi. Don Alessandro è un cittadino di una delle più antiche famiglie di Ardea, tanto che hanno partecipato alla Santa Messa anche i genitori venuti dalla rocca. Don Alessandro è stato anche collaboratore nello staff del Vescovo, non ultimo per volere di S.E. Marcello Semeraro Vescovo di Albano il 20 sett. 2019 la Diocesi di albano in visita in don Alessandro Paone, era presente quale responsabile dell’Ufficio Comunicazione Diocesano.

S.E. Marcello Semeraro, fu colui che pose materialmente la prima pietra della chiesa della Castagnetta. Va ricordato come alla sua consacrazione a sacerdote da parte proprio di S.E. il Vescovo Marcello Semeraro nella cattedrale di Albano Laziale presenziò l’intero paese guidato dall’allora sindaco Carlo Eufemi. In quest’ultimi anni la benevola opera religiosa e caritatevole svolta dal reverendo Don Alessandro in altre parrocchie dei paesi limitrofi lo ha preceduto e la prova ne è stata la grande partecipazione, presenti anche diversi cittadini di un quartiere di Pavona ed una squadra di boy scout giunti apposta da Pavone sua ultima destinazione prima di raggiungere Ardea.

Alla Castagnetta la comunità sembra essere più partecipe alla vita religiosa a differenza di tante parrocchie italiane, questa di Santa Caterina ha già una comunità coesa, ragazzi che grazie al suo predecessore Don Paolo il neo parroco trova una parrocchia piena di fedeli giovani e meno giovani uniti e affiatati, una comunità che Don Alessandro riuscirà come ha fatto altrove ad aumentare quella partecipazione di credenti ma soprattutto di giovani, sarà un faro per tutti.

La consigliera Raffaella Neocliti nella sua pagina Facebook ha scritto: “Con piacere porgo il benvenuto al nuovo Parroco di Santa Caterina da Siena della Castagnetta – Ardea, Don Alessandro Paone che dopo 18 anni torna ad Ardea, suo paese natale. Oggi la sua messa di insediamento. Buon lavoro Don Alessandro e ben tornato a casa!

Aggiungo un caloroso grazie a Don Paolo, già Parroco di San Gaetano da Thiene e poi di Santa Caterina, per tutto ciò che in questi lunghi anni ha dato a noi e al nostro territorio, augurandogli un buon cammino nella sua nuova Parrocchia ad Albano”.

Don Alessandro oltre ad essere parroco della chiesa di Santa Caterina è anche parroco della chiesa di Pian di Frasso sempre del comune di Ardea. Oggi hanno festeggiato Don Alessandro come la sera prima hanno festeggiato per ringraziarlo Don Paolo addirittura con i fuochi d’artificio.

(IL Faro online)