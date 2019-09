Basket Serapo 85′: Matteo Norbedo entra in squadra

Gaeta – Il Basket Serapo ’85 ha reso noto di aver raggiunto l’accordo con Matteo Norbedo, Play/Guardia proveniente dal Formia Basketball con cui ha vinto l’ultimo campionato di serie C Gold.

Classe ’97, nativo di Trieste, cresce cestisticamente con la Pall. Trieste per poi disputare campionati di livello prima con Campli e poi con Udine in serie B (con cui vince i Play off promozione nella stagione 2015 -2016) prima di arrivare a disputare due stagioni nella compagine formiana.

“Un’innesto – fanno sapere, dall’ufficio stampa biancoverde – che andrà a completare una batteria di esterni di tutto rispetto, e, sopratutto, un ragazzo che si è messo a completa disposizione entrando subito nella mentalità della nostra famiglia. A Matteo il nostro benvenuto, augurandoci di raggiungere insieme i migliori risultati possibili.”

In foto: Matteo Norbedo

