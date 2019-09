Come scegliere il siero viso perfetto

Il siero viso è un prodotto che, grazie alla sua particolare composizione, riesce ad essere particolarmente concentrato e a penetrare in profondità, ottimizzando gli effetti della crema che si applica successivamente. Vediamo alcuni dei sieri viso più quotati in commercio, le loro caratteristiche e a quale tipologia di pelle sono più adatti.

I sieri antietà

L’ Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II di Estée Lauder stimola ed accelera i naturali processi cutanei di riparazione e di purificazione notturne grazie all’esclusiva tecnologia Chronolux™. La pelle risulta morbida ed idratata, le rughe ed i segni di espressione appaiono visibilmente attenuati. Si applica qualche goccia la mattina e la sera sul viso e sul collo, con gesti uniformi per favorirne l’assorbimento.

Il Capture Youth Lift Sculptor di Dior è un siero effetto lifting che ritarda i segni del tempo combattendo la mancanza di tonicità e di elasticità della pelle. Arricchito di Iris antiossidante, questo siero dà un effetto lifting immediato, scolpisce i contorni del viso ed affina la grana della pelle.

Il Truth Serum® di Olehenriksen è adatto a tutti i tipi di pelle, ed è un potente siero antietà a base di Vitamina C e collagene, che illuminano la pelle e la rendono più elastica ed uniforme.

Il Double Serum di Clarins è un trattamento antietà contenente 20 estratti di piante tra cui la curcuma, che stimolano il rinnovo cellulare e lasciano la pelle più compatta ed uniforme, le rughe visibilmente levigate, ed i pori attenuati.

I sieri lenitivi

Il Cicapair Siero Riparatore alla Centella Asiatica di Dr.Jart+ (leggi qui) è un siero lenitivo che ripara la pelle e contribuisce a proteggerla contro lo stress ripristinandone l’idratazione. Il Genifique Sensitive Serum di Lancome (leggi qui) è un siero lenitivo attivatore di giovinezza. La pelle appare lenita, radiosa e più giovane grazie ad un concentrato blu con antiossidanti puri al 98% a base di acido ferulico e Vitamina E. L’ Abeille Royale Huile-en-Eau Jeunesse di Guerlain è un siero lenitivo contenente il miele dell’ape nera di Ouessant e la pappa reale, i quali sono ingredienti che levigano la pelle rendendola morbida e compatta.

I sieri illuminanti

L’ Unicorn Essence Siero sublimatore viso di Farsali è un prodotto a base d’acqua che aiuta a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi, preparandola all’ applicazione del make-up migliorandone la tenuta, e donando alla pelle un aspetto più luminoso e levigato. Il Vitamin C Serum di Pixiby Petra (leggi qui) è un illuminante concentrato contenente Vitamina C ed acido ferulico che migliorano la luminosità della pelle e combattono gli effetti dannosi del sole e dei radicali liberi.

(Il Faro Online)