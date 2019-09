Fiumicino, crolla un cornicione dal mercato coperto di via degli Orti

Fiumicino – “Questa mattina si è verificato un evento grave presso il Mercato coperto di via degli Orti. Un cornicione si è staccato ed è caduto”. Lo dichiara in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Ezio Pietrosanti.

Che aggiunge: “Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma sarebbe potuta essere una tragedia. Questo ci riporta al tema dellʼabbandono totale in cui versa il mercato coperto. I pochi banchi rimasti aperti sono costretti a lavorare in una struttura che ha bisogno di evidenti lavori di ristrutturazione e rilancio, come dimostra lʼepisodio di questa mattina”.

“Lʼimmobilismo dellʼAmministrazione sta portando alla scomparsa di una realtà storica del centro di Fiumicino, e lʼabbandono della struttura comporta un rischio per lʼincolumità dei cittadini – prosegue Pietrosanti -. Sappiamo ormai da tempo che il progetto di Montino è quello di sostituire il Mercato con un parcheggio multipiano, idea a cui rimaniamo fortemente contrari, ma le condizioni attuali sono una vergogna per la nostra città”.

“Mi auguro che dopo questo episodio si proceda velocemente ad una messa in sicurezza ed una ristrutturazione del Mercato, perché la prossima volta sotto il cornicione potrebbe malauguratamente esserci una persona”, conclude l’esponente pentastellato.

(Il Faro online)