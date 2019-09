La Lega Giovani arriva a Formia

Formia – Giovedì 26 settembre si è tenuta presso il locale Zi’ Anna la cena programmatica della Lega Giovani di Formia. Presenti alla cena sono stati i coordinatori di Minturno, Castelforte, i giovani di Formia e di Latina con il coordinatore provinciale Marco Maestri.

È stato alla fine di quest’ultima che è avvenuta la nomina a coordinatore comunale di Formia di Ivan D’Urso, 19 anni, studente di economia, alla presenza del coordinamento locale della Lega e dell’europarlamentare Matteo Adinolfi.

Obiettivo della cena era quello di lanciare il progetto del gruppo comunale e del comitato sud-pontino, iniziativa promossa dai responsabili locali della sezione formiana della Lega per poter coordinare le azioni in un’ottica comprensoriale.

“Ringrazio tutti voi per la fiducia e prometto che mi impegnerò al fine di aumentare la partecipazione giovanile e la sicurezza in linea con i principi della Lega Giovani, facendo, assieme al nostro gruppo locale e provinciale, un lavoro di opposizione costruttiva e seria, portando le istanze di chi non ha voce e di chi non crede più nella politica. È compito di noi giovani agire affinché si alzi il livello del dibattito politico”, dice il neo-coordinatore del movimento giovanile.

“Per me è un onore poter rappresentare un partito come la Lega Giovani e sono sicuro che insieme ai ragazzi che sono qui con me faremo un grande lavoro. Le nostre parole chiave sono efficacia ed efficienza. Tutto ciò che faremo è per il nostro territorio che, purtroppo, riteniamo essere mal ottimizzato. La nostra sede sarà a totale disposizione delle esigenze dei ragazzi del sud-pontino. La politica ha il compito di costruire il futuro, il nostro futuro. Grazie a tutti”, aggiunge D’Urso.

Nasce quindi una nuova formazione indipendente, vicina alle idee di Matteo Salvini, che ha come obiettivo l’opposizione all’amministrazione in maniera seria e produttiva.

