Mondiali, Davide Re: “Voglio la finale. Ho un appuntamento con la storia”

Doha – Vuole la finale Davide Re. Perché il tempo della gara per la medaglia vorrebbe dire Olimpiadi. Lo aveva dichiarato già a Il Faro on line, nella sua intervista dello scorso maggio: “L’obiettivo al Mondiale è arrivare in finale”. Aveva sottolineato il primatista italiano dei 400 metri.

Una progressione eccellente in questo 2019, in cui Re ha conquistato il record personale prima con 45”01 e poi il record italiano con 44”77. A scendere il crono. E se quest’ultimo scende significa che la velocità aumenta. Adora il rettilineo Davide ed è lì che darà il meglio di sé. Non è andata come voleva nello scontro con gli Stati Uniti. Tra Europa ed Usa anche lui in gara. Ma niente podio per l’azzurro. Eccolo allora a poche ore dall’esordio mondiale a Doha. Non aspetta altro Davide Re: “Non vedo l’ora di gareggiare, non ce la faccio più ad aspettare!”. Sta bene fisicamente l’atleta delle Fiamme Gialle. Ce l’ha sulle gambe il tempo della qualifica alla finale: “Con i tempi che ho corso quest’anno si può fare”.

L’esempio di Filippo Tortu, suo compagno di squadra anche alla Guardia di Finanza, è stato decisivo, anche per conquistare i 44 secondi nei 400: “Mi ha fatto capire che era possibile abbattere il muro dei 45 nei 400 – ha detto Davide in conferenza stampa, come riportato dal sito ufficiale della Fidal – e allo stesso modo – ha proseguito – la sua finale di nei 100 metri mi fa credere che sia possibile anche la mia”. Tutto è possibile per lui allora. Ma non pensa alla medaglia finale e fa previsioni sugli avversari : “Punto su Kirani James, che ha fatto soltanto una gara il 6 settembre, correndo praticamente da solo in Spagna, ed è stato illuminante”.

Non solo i 400 metri per lui. Anche la staffetta della 4×400, dopo la rinuncia tecnica, decisa a tavoli con lo staff azzurro, per il team misto. Ma prima ecco la gara della vita e lo sottolinea Re: “Voglio dedicarmi anima e corpo in questo tentativo senza precedenti”.

Domani pomeriggio alle 15,35 in pista. Direzione finale.

Di seguito le dichiarazioni di Davide Re come riportato dal sito ufficiale della Fidal :

“Per me è stato un 2019 emozionante: prima il record italiano di 45.01 che mi ha lasciato ancora stimoli per andare oltre, poi il nuovo miglioramento di 44.77 a La Chaux-de-Fonds. Non vedo l’ora di gareggiare, non ce la faccio più ad aspettare! In questo momento fisicamente sto bene, di testa sono davvero motivato e non mi nascondo dietro a un dito: l’obiettivo è la finale. Con i tempi che ho corso quest’anno si può fare. Il confronto a distanza con Filippo Tortu mi ha aiutato tanto: il fatto che lui sia riuscito a scendere sotto i 10 secondi nei 100 mi ha fatto capire che era possibile abbattere il muro dei 45 nei 400, e allo stesso modo la sua finale di Doha nei 100 mi fa credere che sia possibile anche la mia. Credo servirà 44.70/44.80 per entrare, almeno mezzo secondo in meno per il podio. L’oro? Punto su Kirani James, che ha fatto soltanto una gara il 6 settembre, correndo praticamente da solo ad Andujar, in Spagna, ed è stato illuminante. Sulla mia presenza, o meno, nella staffetta mista abbiamo riflettuto tanto: penso che correrla avrebbe potuto sottrarre un po’ di quella energia che può fare la differenza, e avrebbe sacrificato la mia presenza nella 4×400 classica. Ora voglio dedicarmi anima e corpo in questo tentativo senza precedenti, e poi ci concentreremo sulla staffetta”.

Foto : Colombo/Fidal