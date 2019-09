Ostia, Masi (FdI): “Sulla Polizia Locale attendiamo ancora una risposta dal sindaco”

Ostia – “Abbiamo interrogato il Sindaco sulla decisione di trasferire le competenze della via Cristoforo Colombo dal GIPT al Gruppo Mare e ancora attendiamo una risposta”.

Lo dichiara il Consigliere di FDI del X Municipio Mariacristina Masi, che in una nota aggiunge: “Avevamo preannunciato che alcune scelte calate dall’alto, senza alcuna considerazione per il territorio, avrebbero portato a un sovraccarico di lavoro in un Municipio che necessitava invece di più supporto. I disagi evidenziati sono il frutto di una politica improvvisata, che non ascolta, non si confronta e che non è in grado di valutare le conseguenze delle proprie scelte”.

“Siamo allo sbando. Sono mesi che denunciamo la questione, con atti e interventi, senza avere riscontri concreti. Solleciteremo il Sindaco e chiederemo una Commissione ad hoc perché è indispensabile che la Polizia Locale sia messa in grado di affrontare le emergenze con la massima efficienza“, conclude Masi.

(Il Faro online)