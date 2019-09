Porto di Civitavecchia, piogge di multe agli automobilisti

Civitavecchia – Con l’abituale spirito di massima collaborazione istituzionale, personale della Sezione Polizia Stradale di Civitavecchia unitamente a personale qualificato della Capitaneria di Porto, hanno condotto mirate attività dedicate alla verifica delle norme che regolano la viabilità portuale, nel rispetto del Codice della Strada e della particolare e delicata conformazione delle aree portuali.

Sono state riscontrate diverse violazioni (le più comuni il mancato rispetto della velocità, così come il mancato utilizzo della cintura di sicurezza o l’uso del cellulare) che, oltre alla prevista sanzione pecuniaria, hanno visto applicare la decurtazione dei punti patente.

Considerato il buon esito dell’operazione svolta e tenuto conto dell’elevato numero di persone e mezzi (operatori portuali, ma anche NCC e Bus) che transitano in porto alla luce del traffico crocieristico ancora molto intenso, e che si protrarrà anche nel periodo autunnale, proseguiranno ulteriori servizi dedicati, specialmente in quelle aree che, per posizione e destinazione d’uso (es. Darsena Romana), presentano senz’altro maggiori criticità viarie.

(Il Faro online)