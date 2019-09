Successo di pubblico per per l’apertura dell’evento “The Earth – Save the World” a Fondi

Fondi – “Una sala gremita di artisti, visitatori e rappresentanze. Entusiasmo e professionalità in un evento che rappresenta al giorno d’oggi una sfida: condividere un pensiero che conduca ciascuno a ritrovarsi, a riscoprirsi in una veste umana e artistica nuova. L’auspicio è poter guardare all’ambiente con rinata speranza, nella necessità di mutare stili e comportamenti per restituire al pianeta la sua naturale dignità.

I relatori che hanno presentato l’inaugurazione: la presidente dell’associazione culturale Musicinecultura Fabiola Lauretti, la presidente dell’associazione culturale Nonsense Maria Tufano, il direttore del Museo Civico e Archeologico di Fondi Alessandro De Bonis, il rappresentante della Casa della Cultura Francesco Ciccone, nonché presidente dell’Associazione ambientalista ‘Fare Verde Fondi’, la dottoressa Roberta Recchia e Federica Sanguigni del direttivo dell’Associazione culturale Musicinecultura, hanno aperto, nella serata del 28 settembre presso la Sala Espositiva del Castello Caetani di Fondi, la Mostra-Concorso d’Arte “The Earth – Save the World”, che rientra in un programma di tre settimane di eventi che include due giornate di convegni e cinque escursioni che sottintendono una vera e propria coscienza ecologica e una maturazione nei confronti della natura che esula dalle coordinate tradizionali.

La Mostra-Concorso d’arte – fanno sapere dall’associazione Musicinecultura – ha riscosso enorme successo.

La sezione senior conta 32 pittori, 7 scultori e 7 fotografi. Tra i partecipanti, nella sezione junior, anche le scuole primarie di primo e secondo grado degli Istituti Comprensivi di Fondi e Terracina e, in particolare, il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Terracina, l’Istituto Comprensivo Statale “Milani” di Fondi e l’Istituto Comprensivo Statale “Amante” di Fondi.

Sarà possibile votare tutti i giorni fino al 10 ottobre nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 19:00 e il sabato e la domenica la mattina dalle 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 18:00 alle 20:00.

La mostra resterà aperta fino a domenica 13 ottobre, giornata dedicata alla premiazione dei vincitori di ogni sezione.

Attenzione al valore simbolico e alle forme, differenti materiali utilizzati, arte astratta e informale, figurativa, installazioni di artisti provenienti anche da altre regioni, si ritrovano nella diversità delle tracce artistiche con un filo conduttore che resta sicuramente quello della dimensione umana e sentita rispetto al tema specifico.

Nel desiderio di recuperare la distanza tra cultura e natura, gli artisti e gli organizzatori si fanno portavoce di un modo globale di concepire l’arte che resta in sé la forma più alta di speranza, strumento introspettivo di denuncia sociale e – conclude la nota – di ricerca di relazioni autentiche.”

Foto di: V. Bucci.

(Il Faro on line)