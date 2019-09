Torrino C5, con la Spes Poggio Fidoni arriva un pareggio

Roma – L’esordio del Torrino C5 tra le mura amiche del TSC termina con un giusto ed equo pareggio contro la Spes Poggio Fidoni, alla fine di una partita tirata fino all’ultimo secondo. Il risultato finale è un pirotecnico 3-3, incerto fino alla fine, in una gara che entrambe avrebbero potuto vincere per l’alternanza della contesa.

Gli ospiti hanno un approccio alla partita migliore, e dopo cinque minuti si portano in vantaggio con Donati:errore di Fortini, che appoggia palla all’avversario che ha solo il compito di spingere in rete e realizzare lo 0-1. Da quel momento la squadra di Caiazzo inizia a comandare il gioco: il più attivo è Biraschi, che impegna severamente in due occasioni Barbera, bravo a farsi trovare pronto. Ci provano anche Maiali e Cucunato, ma le loro conclusioni non trovano lo specchio della porta. La Spes Poggio Fidoni non sta a guardare, e si rende pericolosa in ripartenza: Renzi, con un gran destro, colpisce la traversa. Si va al riposo con gli ospiti avanti di una lunghezza.

Fin dai primi istanti della ripresa si capisce che in campo c’è un Torrino con più determinazione: Fiorito, dopo aver saltato due difensori, calcia in porta, ma trova una grande risposta dell’estremo difensore ospite. Dal corner seguente, battuto dallo stesso Fiorito, Biraschi si coordina al volo e con il destro realizza un gol sensazionale. Poco dopo il capitano Massimo Preto scheggia l’incrocio dei pali con una conclusione dalla distanza. Il Torrino sfiora il raddoppio prima con Fiorito, che trova sulla sua strada ancora un grande Barbera, poi con il solito Biraschi, che salta abilmente il portiere avversario, ma poi da posizione defilata colpisce la traversa. La seconda rete è nell’aria, e arriva una manciata di minuti più tardi: ci pensa ancora Michele Biraschi, questa volta direttamente da calcio di punizione, a trafiggere Barbera con un destro terrificante. Risultato ribaltato e Torrino per la prima volta in vantaggio. La squadra di casa va vicinissima al terzo gol, ma Maiali fallisce due gol a porta vuota per chiudere la partita.

Quando il match sembra viaggiare sui binari verdeblu, la Spes Poggio Fidoni si conquista un calcio di rigore per un contatto molto dubbio tra Nitti e Maiali: Donati è freddo e realizza il 2-2. Nel finale, grazie ad un incredibile doppia carambola, gli ospiti trovano anche il gol del nuovo vantaggio. A 7 secondi dalla fine, ancora Biraschi su punizione defilata mette per la terza volta la palla sotto l’incrocio dei pali.

Un pareggio contro un avversario di livello, che ha giocato un’ottima gara e messo in seria difficoltà un Torrino che dovrà riflettere sui troppi errori dei singoli e su un approccio alla gara a dir poco superficiale. Da sottolineare la correttezza in campo e sugli spalti del TSC, con l’ingresso festante in campo dei bambini: una giornata di sport e di fair play come in questo sport dovrebbe essere.

Sabato prossimo la squadra di Caiazzo farà visita al Real Fiumicino per la terza giornata di campionato, e ci auguriamo un’altra gara di bel Futsal dentro e fuori dal campo.

Serie C1 – Girone A – 2a giornata

Torrino C5 – Spes Poggio Fidoni 3-3 (0-1 p.t.)

Torrino C5: Corsetti, Preto (C), Fortini, Cucunato, Baldanza, Delfini, Biraschi, Maiali, Odorisio, De Rossi, Lo Verde. All. Caiazzo

Spes Poggio Fidoni: Barbera, Chinzari, Barbante, Urbani, Donati, Graziani, Chiavolini, Nitti, Renzi, Francia, Nobili.

Arbitri: Scacco (Roma 2), Doncu (Ostia Lido)

Marcatori: Donati (S), Biraschi (T), Biraschi (T), Donati (S), aut.(S), Biraschi (T).

Ufficio stampa Torrino C5

(Il Faro on line)