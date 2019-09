Vittoria Usb: nelle scuole di Fiumicino finalmente le Aec hanno diritto al pasto

Fiumicino – “Una vittoria importante delle Assistenti educativo culturali del Comune di Fiumicino, un primo passo per rivendicare il pasto in tutti i comuni della Città Metropolitana“. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal sindacato Usb.

Che aggiunge: “L’Usb ha portato il tema del pasto per le Aec ad un incontro con l’assessore alle politiche sociali del Comune già prima dell’estate. Il comunicato stampa della scorsa settimana (leggi qui) è stato decisivo: con comunicazione ufficiale della mattinata di oggi le mense di tutte le scuole del Comune hanno ricevuto mandato di distribuire il pranzo gratuitamente alle Aec in servizio”.

“Una discriminazione abbattuta e una vittoria importantissima che apre spiragli anche per risolvere la stessa situazione, ormai radicata, sul territorio di Roma e di tutti i 121 territori di Città metropolitana”, conclude il sindacato.

(Il Faro online)