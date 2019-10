Antenne 5G a Fiumicino, Baccini: “Cittadini preoccupati, si fermi il cantiere”

Fiumicino – “La copertura del territorio con la rete 5G può essere una innovazione utile se non è dannosa per la salute dei cittadini”.

Lo afferma il consigliere d’opposizione Mario Baccini, che in una nota aggiunge: “La preoccupazione maggiore per questo sistema arriva proprio dagli abitanti di Fiumicino che hanno iniziato una raccolta spontanea di firme (già un centinaio) per chiedere al sindaco di bloccare il cantiere e rispondere alle legittime preoccupazioni della popolazione”.

“Ricordo che sull’argomento avevo già sollevato una richiesta in commissione trasparenza per comprendere i modi di realizzazione dell’intervento – conclude Baccini -. Ora è tempo per sindaco e giunta di risponde in Consiglio per dare spiegazioni su questa scelta”.

(Il Faro online)