Ardea, un giovane ubriaco importuna i passanti. Bloccato dai Carabinieri

Ardea – Momenti di panico ieri sera verso le 19.30, sulla piazza centrale della Rocca di Ardea. Un giovane straniero in grave stato di alterazione per i fumi dell’alcol, dovuto alle numerose birre che aveva bevuto, tra l’altro senza pagare nulla, infastidiva, pesantemente, minacciosamente ed oscenamente, i passanti in particolare giovani donne.

Testimoni di quanto stava accadendo, alcune persone sedute davanti al bar centrale dove era anche il consigliere del M5S Sandro Caratelli, hanno chiamato i Carabinieri della locale tenenza che giungevano sul posto con una “gazzella” e si mettevano alla ricerca dell’esagitato personaggio in questione che, nel frattempo approfittando della scarsa illuminazione, faceva perdere le sue tracce.

La pattuglia a sua volta nascondeva l’auto e dopo una piccola attesa il ricercato usciva per guadagnarsi la fuga ma, veniva prontamente individuato dagli agenti dell’arma. Il giovane, per nulla intimorito e sempre alticcio, non si faceva agguantare tanto che i carabinieri erano costretti a far giungere sul posto un’altra pattuglia con la quale sono riusciti a generalizzarlo, e forse portarlo in caserma.

(Il Faro online)