Cerveteri, dal 2 ottobre riparte “Multiservizi Web”

Cerveteri – “Mercoledì 2 ottobre, dalle ore 18.00, l’azienda Multiservizi Caerite – si legge in una nota diffusa dalla stessa – sarà in diretta Facebook con il primo di una nuova serie di incontri di ‘Multiservizi Web’“.

“L’appuntamento – proseguono – si inserisce nell’ambito delle attività di comunicazione istituzionale avviate dall’azienda, che nei mesi di giugno e luglio 2019 aveva già effettuato una serie di dirette web con i cittadini per illustrare l’attività svolta sul territorio e rispondere alle segnalazioni pervenute”.

“Per seguire la diretta basterà collegarsi al nuovo canale Facebook della Multiservizi (clicca qui). Per inoltrare domande basterà inviare una mail all’indirizzo domande@multiservizicaerite.it e via Whatsapp (clicca qui). In questo modo sarà possibile per i cittadini interagire durante e prima della trasmissione sottoponendo domande alle quali, compatibilmente con i tempi a disposizione, si daranno risposte puntuali”.

“Parteciperà alla puntata di mercoledì 2 ottobre Alberto Sava, storico giornalista di Cerveteri e direttore del quotidiano online www.quotidianolavoce.it, che intervisterà l’amministratore unico di Multiservizi, Claudio Ricci. Le dirette social rappresentano un progetto avviato dalla Multiservizi Caerite che nelle prossime settimane si trasformerà in un vero e proprio appuntamento fisso, come l’agenda del verde ed i report che costantemente vengono pubblicati e messi a disposizione di tutti i cittadini”.

“Informare la cittadinanza e rispondere ai quesiti che vengono sottoposti – concludono – è il compito che la Multiservizi Caerite intende perseguire con la massima disponibilità e trasparenza per garantire la massima efficienza al servizio pubblico. Invitiamo tutti i cittadini a seguire le prossime comunicazioni che riguarderanno le date delle dirette social con le modalità per interagire inviando domande e segnalazioni”.

(Il Faro online)