Cerveteri, i corsi gratuiti di divulgazione scientifica per bambini ripartono dai serpenti

Cerveteri – A grande richiesta tornano nell’Aula Consiliare del Granarone di Cerveteri gli appuntamenti culturali e di divulgazione scientifica promossi dalla Delegata alle Politiche Scolastiche, Divulgatrice Scientifica dell’Associazione Nautilus Discovery Pamela Baiocchi e Responsabile della tutela di fauna Marina e terrestre per la Protezione Civile di Cerveteri.

Primo incontro autunnale, quello in programma venerdì 11 ottobre alle ore 17:30, quando insieme a Roberto Marini, esperto allevatore di rettili, terrà il corso “una vita da serpente”. L’iniziativa, come di consueto, è completamente gratuita sia per l’Ente che per le famiglie.

“Dopo la pausa estiva riprende il ciclo di incontri culturali e scientifici rivolti ai bambini – ha dichiarato la Delegata Pamela Baiocchi – ricominciamo parlando del mondo dei rettili. Un approfondimento sull’origine dei serpenti, per soddisfare le mille curiosità dei bambini, su come possiamo riconoscerli. Un incontro che certamente sarà utile anche ai grandi. Viviamo in una zona con molte aree di campagna, quante volte sarà capitato di trovare ospite in giardino un serpente? Con questi incontri, impareremo a conoscerli e a riconoscerli. Non solo, come le volte scorse, Roberto Marini porterà con se anche alcuni esemplari di serpenti, ovviamente tutti innocui, in modo di poterli vedere da vicino e per chi è più temerario, sempre ovviamente sotto la guida esperta di Roberto, toccarli con mano”.

“Con l’appuntamento di venerdì 11 riapriamo ufficialmente il periodo dei laboratori e dei corsi per i bambini – prosegue la Delegata Baiocchi – subito dopo questo incontro, venerdì 18 ottobre avremo il piacere di ospitare la presentazione del libro per bambini “Da grandi faremo i Geologi”, scritto da Stefano Margiotta, che offrirà ai più piccoli un viaggio alla scoperta del pianeta terra, dalle ere geologiche fino agli eventi calamitosi che purtroppo, non troppo di rado, si abbattono nel mondo; tsunami, terremoti, alluvioni. Anche in questo caso, l’appuntamento è sempre all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, sempre alle ore 17:30″.

Tutte le iniziative promosse dalla Delegata alle Politiche Scolastiche Pamela Baiocchi sono totalmente gratuite per le famiglie. Le iniziative sono rivolte a tutti i bambini dai 6 anni in su. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare, anche tramite WhatsApp, il numero 3701291611.

