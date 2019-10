Coronas: “A Parco Leonardo c’è bisogno di un presidio di Polizia”

Fiumicino – “Parco Leonardo è in balia della violenza e della criminalità, ma all’Amministrazione comunale sembra non interessare”. Lo afferma un comunicato a firma di Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.

“Già a metà dello scorso luglio – afferma Coronas – ho presentato in Consiglio comunale una mozione per istituire un presidio di Polizia municipale nel quartiere. Da allora, gli episodi di violenza nel quartiere sono aumentati esponenzialmente: solo domenica, una trentina di adolescenti si sono picchiati l’un l’altro di fronte al cinema.

Dov’è il presidio di polizia locale che i cittadini avevano invocato a gran voce e che noi avevamo chiesto al Sindaco?

La sicurezza della nostra comunità – conclude Coronas – dovrebbe essere la priorità assoluta di chi è chiamato ad amministrarla”.