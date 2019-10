Fiumicino, cambiano le aperture del Ponte 2 Giugno e della passerella: ecco i nuovi orari

Fiumicino – Con un’ordinanza sindacale emessa ieri, sono fissati gli orari di sollevamento del Ponte 2 Giugno e della passerella pedonale in vigore da oggi, 1 ottobre, e fino al 31 marzo 2020. Ecco i nuovi orari:

Lunedì: ore 9:30 ed ore 15:00;

Giovedì: ore: 9:30 ed ore 15:00;

Venerdì: ore: 9:30 ed ore 15:00;

Sabato: ore 9:30 e ore 15:00;

Domenica e festivi: ore 9:00 e ore 15:00.

Per permettere il transito delle imbarcazioni, in uscita ed in entrata da mare e viceversa, è necessario il sollevamento della passerella in due fasi successive, 15 minuti prima e 15 minuti dopo gli orari indicati per il Ponte Due Giugno.

Le manovre straordinarie di sollevamento del ponte “2 Giugno” saranno possibili in caso di condizioni meteorologiche avverse e con preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto di Roma per le valutazioni.

La richiesta di manovre straordinarie dovrà arrivare dai rappresentanti legittimati della Società Cooperativa “Pesca Romana” e/o dei servizi portuali e tecnico nautici (Capitaneria di Porto) i cui nominativi dovranno essere comunicati, via PEC, entro 3 (tre) giorni dalla data di emissione dell’ordinanza a:

protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it

cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it

Ulteriori aperture straordinarie, non dovute al maltempo non direttamente connesse con la sicurezza delle imbarcazioni in mare, saranno disposte, se opportunamente giustificate e motivate, con apposito atto sindacale.

Clicca qui per leggere l’ordinanza con i nuovi orari

Le richieste, in questi casi, devono pervenire per iscritto, con almeno 48 ore di anticipo, all’Autorità Marittima (all’indirizzo: cpromafiumicino@pec.mit.gov.it) che provvederà, previa valutazione relativa all’accoglibilità dell’istanza stessa, ad inoltrarla all’Amministrazione Comunale con il relativo parere favorevole per l’emissione della relativa Ordinanza.

