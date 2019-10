Fiumicino, denunciata una ragazza per aver malmenato l’ex fidanzato

Fiumicino – Nella serata di lunedì 30 settembre 2019, i Carabinieri della Stazione di Fiumicino sono intervenuti in una pizzeria di via Portuense, dove era stata segnalata una lite animata.

Arrivati sul posto, i militari hanno notato una giovane donna che, in evidente stato di alterazione, stava infastidendo gli avventori e un dipendente dell’esercizio.

Quest’ultimo, come ricostruito dagli uomini dell’Arma, era stato, in passato, fidanzato con la donna e che lei non aveva mai accettato la fine del loro rapporto.

La ragazza, una 25enne incensurata, è stata ricondotta alla calma dai Carabinieri che la convincevano ad allontanarsi dal locale. Inevitabile per lei la denuncia a piede libero.

(Il Faro online)