Mensa scolastica a Nettuno, l’11 ottobre termine ultimo per regolare i pagamenti

Nettuno – E’ partito oggi, martedì 1 ottobre, il servizio di refezione scolastica nelle scuole del territorio del comune di Nettuno. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al Servizio l’Amministrazione comunale, con la delibera di Giunta n. 58 del 2019, per le prime due settimane il servizio sarà garantito a tutti gli alunni presenti in mensa che potranno usufruire dei pasti preparati.

Le famiglie che, al momento, si trovano in una situazione non regolare con i pagamenti del servizio potranno procedere con le necessarie procedure di regolarizzazione che dovranno essere completate entro e non oltre l’11 ottobre prossimo.

Detto differimento del termine consente altresì la regolarizzazione delle iscrizioni e la individuazione dei nuclei con disagio economico da parte dei dirigenti scolastici per eventuali interventi dei servizi sociali che restano a disposizione nella sede di via della Vittoria il Martedì e il Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e il Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per ogni esigenza per la regolarizzazione delle posizioni pendenti l’Ufficio Mensa resterà a disposizione degli utenti nella sede di via della Vittoria 2 ai seguenti orari: martedì/giovedì 09.00 – 13.00 e 15.30 – 17.30 venerdì 09.00 – 13.00.

(Il Faro online)