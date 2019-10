Progetto “Latinadamare”, dalla Regione fondi per 320mila euro

Latina – Il Comune di Latina si è aggiudicato un finanziamento di 320mila euro nell’ambito del bando della Regione Lazio “Itinerario Giovani” a sostegno della creazione, del potenziamento e dell’animazione di spazi dedicati all’attrazione del turismo giovanile.

Il progetto presentato dall’Amministrazione è denominato “Latinadamare” e prevede la costruzione di una rete di spazi funzionalmente connessi e di servizi che garantiscano ai giovani turisti un’occasione di fruizione del territorio pontino fuori dagli standard, capace di valorizzarne gli aspetti distintivi.

Tutto ruota attorno a tre snodi fondamentali: il mare, che costituisce elemento distintivo del territorio in termini di attrattività turistica;la sostenibilità della presenza turistica sul territorio e la tutela ambientale; la musica e il divertimento, elementi imprescindibili quando ci si rivolge ai giovani.

Con il progetto “Latinadamare” ognuno potrà accedere a una larga selezione di esperienze e comporre in modo flessibile e creativo la propria vacanza sempre nuova e capace di combinare la storia, l’arte, lo sport ed il mare, avendo come trait d’union l’interesse e la passione principale dei giovani, la musica.

È prevista la realizzazione di un “centro di sosta” che si svilupperà in due poli collegati tra loro, un polo marino e uno cittadino, capaci di offrire ai giovani opportunità culturali e ricreative aperte ai giovani turisti e, ovviamente, a chiunque sia interessato.

Il polo marino sarà composto da un chiosco balneare di proprietà comunale da allestire al km 0,350 del Lido di Latina in conformità con le norme dell’Ente Parco Nazionale del Circeo e strutturalmente rimovibile. Oltre al chiosco sarà allestita una sala prove e di registrazione nell’immobile adiacente la Casa Cantoniera di Borgo Sabotino, a pochi passi dal mare.

Il polo cittadino, invece, sarà composto da una sala polifunzionale “Arte, Musica e Cultura” all’interno dell’immobile comunale che si trova in Viale XVIII Dicembre 24 (ex tipografia “Il Gabbiano”).

Il finanziamento permetterà un intervento di riqualificazione e allestimento di uno spazio già molto utilizzato e che sarà ulteriormente valorizzato per la sua capacità di accogliere incontri, mostre, eventi e lezioni musicali sperimentali e di cultura musicale applicata.

Gli ospiti del centro di sosta avranno dunque l’opportunità di integrare in una stessa giornata le molte attività previste dai due poli, costruendo il proprio “pacchetto di esperienze”.

Il centro sarà in grado di garantire attrattività e servizi sulla marina soprattutto nel periodo estivo e durante le festività, momenti ideali per i giovani per potere organizzare spostamenti e attività fuori dal loro territorio. Saranno invece fruibili tutto l’anno gli spazi e le attività della sala polifunzionale e della sala di registrazione.

“Tutte le attività previste nel progetto – osserva l’Assessora Cristina Leggio – saranno affidate alla gestione di gruppi giovanili. Un percorso tutto giovane quindi, che farà crescere Latina e che si integra con le altre azioni che stiamo mettendo in campo per riqualificare luoghi della città, rendendoli vivi e generativi”.