Valcanneto, al Centro Polivalente un corso di disostruzione delle vie aeree

Cerveteri – Una giornata di formazione davvero importante quella che si terrà sabato 5 ottobre a partire dalle ore 10.30 presso il Centro Polivalente di Valcanneto.

L’Assessore alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Cerveteri Luciano Ridolfi, insieme al Gruppo Comunale di Protezione Civile coordinato dal Funzionario Renato Bisegni, ha infatti organizzato un corso totalmente gratuito per la cittadinanza di disostruzione delle vie aeree per adulti e pediatrico aperto a tutta la cittadinanza.

A curare l’iniziativa, sarà il Responsabile del Nucleo Socio Sanitario di Protezione Civile Mario Verzolini, che insieme ad altro personale del Gruppo Comunale ProCiv, anch’esso volontario, formerà la cittadinanza su quelle manovre, piccole ma se ben applicate capaci di salvare una vita umana, da adottare in caso di necessità.

“Grazie alla nostra Protezione Civile, sempre attiva in tutto il territorio, sono felice di poter organizzare un’iniziativa così importante da un punto di vista sociale in una realtà come Valcanneto – ha dichiarato l’Assessore Luciano Ridolfi – questo appuntamento assume una valenza ancor maggiore se pensiamo che il Centro Polivalente è un luogo estremamente frequentato dalla collettività. Oltre ad ospitare le attività del Centro Anziani infatti, è negli immediati pressi di un Parco Giochi molto vissuto da tante famiglie. Auspico dunque che a questa mattinata, davvero utile, possano parteciparvi un gran numero di persone. Apprenderanno quelle tecniche base che in un qualsiasi momento possono rivelarsi fondamentali per la vita di altre persone“.

L’impegno dell’Assessore Ridolfi sul tema della prevenzione e formazione al Centro Polivalente di Valcanneto dunque prosegue con questa iniziativa. Già nel febbraio scorso infatti, aveva donato un defibrillatore al servizio della struttura.

Chiunque volesse ricevere maggiori informazioni può contattare il numero dell’Assessorato, il 3346161424 oppure direttamente la Protezione Civile allo 069941107.

