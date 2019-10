Bio distretto Etrusco Romano: per Cerveteri e Fiumicino arriva l’ok della Regione Lazio

Cerveteri e Fiumicino – “Dopo un lungo iter ieri la Regione Lazio ha ufficialmente autorizzato la nascita del Bio distretto Etrusco-Romano” – lo comunica in una nota la Consigliera Regionale del Lazio Michela Califano.

“Si tratta di un progetto importantissimo per valorizzare l’immenso patrimonio agroalimentare che ricade nei territori di Cerveteri e Fiumicino e in tutta la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Un importante motore per l’espansione delle produzioni biologiche e per implementare e potenziare le reti della filiera biologica, in particolare per la vendita diretta.

Grazie al Bio distretto Estrusco-Romano si potrà supportare un comparto fondamentale per l’economia laziale, quello agricolo, proteggendo al tempo stesso l’inestimabile tesoro naturalistico che questi territori possiedono, senza deturparlo e desertificarlo.

Anzi grazie alla possibilità di collaborazione tra le imprese agricole e i soggetti che hanno già aderito o che aderiranno in futuro al Bio distretto, con università e centri di ricerca si potranno sperimentare nuove tecnologie che massimizzino la produzione senza intaccare il patrimonio naturalistico.

Si tratta di un progetto nato su impulso di un comitato promotore formato da agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni che siamo stati davvero lieti di aver avallato.

Conosco bene le difficoltà del settore agricolo ma anche le potenzialità occupazionali di un comportato che nel Lazio continua a essere trainante, per questo sono felice che la giunta regionale abbia dato l’ultimo parere positivo a al Bio distretto”.

(Il Faro online)