Francesco d’Assisi e il Mahatma Gandhi i fondatori della nonviolenza e dell’ecologia moderne

Vogliamo celebrali insieme. Nelle pagine degli scritti che ci hanno lasciato, troviamo concetti contemporanei, come ecologia e destino del mondo, i limiti dello sviluppo, la salvaguardia del creato e delle risorse.

Il pensiero di Francesco e di Gandhi è il punto di partenza per creare la necessaria alternativa concreta alla distruzione del pianeta verso cui ci stiamo dirigendo.

Francesco e Gandhi sono stati interpreti di una nonviolenza attenta al rapporto tra uomo e natura, sostenitori dell’uguale diritto alla vita di tutti gli esseri viventi del pianeta e praticanti uno stile di vita sobrio, essenziale, semplice, che li ha portati a conoscere la vera felicità.

Le parole di Francesco:

Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature

Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.

Le parole di Gandhi:

Ognuno deve essere lo spazzino di se stesso […] Sin dalla sua prima infanzia […] Occuparsi della spazzatura in un modo intelligente aiuterà ad apprezzare veramente l’uguaglianza umana.

Dovremmo sentire un legame più radicato fra noi e il resto degli esseri viventi. I sistemi sociali futuri terranno conto non solo della famiglia umana ma di tutte le forme di vita.

Nelle loro testimonianze di vita troviamo i principi dell’etica ambientale, il segreto per fare pace con la Natura. Francesco e Gandhi ci indicano come oggi possiamo attuare il disarmo climatico necessario.

Nelle città dove sono presenti i Centri del Movimento Nonviolento, in questi giorni si svolgono iniziative nonviolente tese alla riscoperta delle figure e del pensiero di Francesco e di Gandhi.

Iniziative dei Centri (in aggiornamento)

Verona – Letture di testi di Gandhi e San Francesco per fare pace con la Natura bevendo un tè. Giovedì 3 ottobre 2019 – ore 18.00 – Casa per la Nonviolenza, Via Spagna, 8.

Per informazioni: Casa della Nonviolenza, tel. 0458009803 e-mail: serviziocivile.nonviolenti@gmail.com

Svizzera italiana – Educazione alla nonviolenza. Incontro con lo psicologo e pedagogista Mario Polito. Mercoledì 2 ottobre ore 20:30 presso l’aula multiuso del Liceo cantonale in Via Chiesa a Bellinzona

Modena – Mercoledì 2 ottobre ore 18:00 ci ritroveremo in piazza Grande (presso la Preda Ringadora) e ascolteremo delle letture sulla formazione di Gandhi; andremo, poi, a Casa per la pace (via Ganaceto 45) per scoprire la sua esperienza in Sud Africa.

Giovedì 3 ottobre ore 18:00 ci ritroveremo a Casa per la pace dove ci occuperemo di nonviolenza gandhiana e dell’esempio della Marcia del sale.

Venerdì 4 ottobre ore 18:00 ci ritroveremo alla Casa per la pace dove ci occuperemo del rapporto tra mezzi e fini.

Roma – mercoledì 2 ottobre ore 15-19 Buon Compleanno Gandhi!

Letture di e su Gandhi organizzate dalla Biblioteca per la Nonviolenza.

Programmazione delle attività autunnali del Movimento Nonviolento Roma – Gruppo Giovani. Inizio Corsi di Italiano L2 per adulti. Racconti di esperienze degli ex studenti migranti. Festa Interculturale. Open Day SCU: presentazione del Servizio Civile Universale e orientamento ai giovani sui progetti e compilazione delle domande.

Per info: 066520591 nonviolenzaroma@gmail.com

