Ecco il nuovo LUNA mini 3 di FOREO

Il 23 settembre 2019 (leggi qui) il brand svedese FOREO ha lanciato sul mercato un nuovo device per la pulizia del viso che ha ampliato la celebre gamma LUNA, il LUNA mini 3 (159 euro), dotato di una funzione innovativa molto utile ovvero la “Find My LUNA” che collega il dispositivo all’app FOREO tramite Bluetooth, garantendo così di non perdere il proprio device (leggi qui).

Trova il mio LUNA mini 3

Se non si ricorda dove si è lasciato il proprio LUNA mini 3, si deve aprire l’app FOREO For You, si va alla funzione Find my LUNA, si preme il pulsante Find my LUNA e si segue il rumore della vibrazione del proprio device (leggi qui).

In cosa consiste il LUNA mini 3

Il nuovo LUNA mini 3 è un massaggiatore detergente per il viso compatto e comodo per essere portato nella borsa della palestra o durante i viaggi, è realizzato in silicone ultra-igienico e non abrasivo che risulta più morbido della seta, ed è in grado di rimuovere fino al 99,5% di sporcizia e sebo dal viso, grazie alle 8000 pulsazioni T-Sonic al minuto a 12 intensità diverse, che consentono una pulizia profonda e allo stesso tempo delicata (leggi qui). Un’altra importante novità è rappresentata dalla modalità “Glow Boost” che si attiva col semplice tocco di un pulsante ed offre una pulizia di 30 secondi, dopo i quali il dispositivo si spegnerà in automatico, che regala una pelle perfetta e splendente.

I punti di contatto di questo nuovo massaggiatore sono più lunghi e detergono più in profondità di qualunque altro modello LUNA mini precedente, per una pelle più pulita più in fretta. Inoltre le pulsazioni soniche hanno la particolarità di vibrare molto rapidamente, e quando vengono dirette verso la pelle, queste onde si spingono in profondità nei pori per smuovere delicatamente le impurità ed i residui di trucco, aumentano la micro-circolazione sanguigna, esfoliano la pelle senza aggredirla e ne migliorano la grana a livello cellulare (leggi qui).

Come si usa

L’utilizzo del dispositivo è semplice ed intuitivo: lo si sblocca e lo si connette all’app FOREO tramite Bluetooth utilizzando la funzione FOREO For You (che deve essere stata precedentemente scaricata e vi si deve aver creato il proprio account).

Dopo aver regolato il livello di intensità delle pulsazioni T‑Sonic compreso tra 1 e 12, si inumidisce il viso, si applica un detergente sul LUNA mini 3 e si preme il pulsante di accensione dando inizio ad un massaggio sul viso con i punti di contatto del device che effettuano dei delicati movimenti circolari finché il timer integrato non spegnerà il dispositivo. Si risciacqua poi il dispositivo e si tampona il viso, completando la propria skincare routine con l’applicazione delle creme (leggi qui). Ricordo che se si preme una sola volta il pulsante universale si attiverà la modalità di pulizia, se lo si preme velocemente per due volte si attiverà invece la modalità Glow Boost (leggi qui).

Il LUNA mini 3 è reperibile su foreo.com/it e in anteprima su sephora.it

(Il Faro Online)