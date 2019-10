Ostia, la Procura: “Non commessi abusi allo stabilimento La Casetta”

Roma – Per il Tribunale di Roma, Sezione Penale, lo stabilimento balneare “La Casetta” non presenta abusi edilizi. La società concessionaria dell’impianto è stata assolta con formula piena: “il fatto non sussiste.

Colpo di scena nelle contestazioni volute dal Campidoglio e dal X Municipio contro i presunti abusi edilizi commessi sul Demanio marittimo. E nello specifico sulla spiaggia che era in concessione a “La Casetta”.

E’ una nota a ufficializzare la decisione assunta stamane a conclusione del procedimento avviato dopo la denuncia del maggio 2016 presentata dal Comune di Roma su relazione della Polizia locale gruppo X Mare. “Abusi stabilimento Ostia La Casetta: tutti assolti i membri della famiglia Salabè”. Lo annunciano gli avvocati difensori Nicola Madia e Antonio Rucco.

Peccato che lo stabilimento sia stato chiuso dal Campidoglio e dal X Municipio e stia andando in rovina. Anzi, fu proprio l’accusa di abusivismo edilizio a motivare l’amministrazione a non rinnovare la concessione. Contro la revoca è in atto la valutazione dello specifico ricorso presentato dalla proprietà.

La sentenza di assoluzione dall’accusa di abusivismo edilizio nei confronti dei concessionari de La Casetta segue di pochi mesi quella con medesima sorte rispetto ai concessionari del MedNet.