Ostia, lanciano sedie, feriscono clienti, spaccano vetrine: denunciati

Ostia – Brutto quarto d’ora per i clienti e per i proprietari di due punti ristoro del Centro: una coppia di nordafricani evidentemente alterati ha lanciato sedie contro i clienti seduti, ferendone alcuni e danneggiando le vetrine. Alla fine del raid, condotto da via dei Misenati fino a corso Regina Maria Pia, sono stati catturati dagli agenti della Polizia di Stato. Condotti all’Ufficio Immigrazione per accertamenti, sono stati denunciati a piede libero per danneggiamento.

Hanno avuto paura, e non poca, le persone che si sono trovate vittime della follia di una coppia di giovani nordafricani. Erano le 11,15 quando i due, transitando su via dei Misenati, hanno iniziato a urlare frasi incomprensibili, a sollevare le sedie di un bar e a lanciarle contro i clienti seduti ai tavolini. Ad essere colpito è stato anche un disabile che ha ricevuto una sediata sul torace. Chi ha visto in faccia la coppia di esagitati, ha notato che avevano ferite sanguinanti al volto, procurate evidentemente prima del gesto.

Consumato il blitz, i due sono scappati percorrendo via Angelo Celli e corso Regina Maria Pia prendendo a calci e pugni le auto in sosta. Arrivati all’altezza del ristorante Golden Italy, la coppia di folli ha ripetuto la scena del bar: hanno impugnato le sedie e le hanno lanciate contro i tavoli, contro i presenti e contro le vetrine.

E’ stato in quel momento, intorno alle 11,20, che sul posto sono sopraggiunte tre volanti della Polizia di Stato. Il Numero unico delle emergenze 112 era stato avvisato da un passante e da un agente fuori servizio che avevano inseguiti i malviventi. Gli agenti hanno acciuffato subito gli stranieri e, dopo averli perquisiti, li hanno portati via sottraendoli ai presenti che stavano mostrando segni di nervosismo e l’intenzione di linciarli.

Accompagnati all’Ufficio Immigrazione di Roma, i due nordafricani sono stati identificati e poi denunciati per danneggiamento. Sono in libertà.