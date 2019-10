Parente: “Entrata/uscita scuole a Fregene? Problema risolto”

Fiumicino – “Era un’esigenza molto sentita dalle famiglie dei ragazzi, in ballo c’era la sicurezza dei giovani, ed era necessaria un’azione immediata, un decisione operativa. E’ per questo che ho deciso in via sperimentale di impedire il transito della auto per il tempo necessario all’ingresso e all’uscita dalla scuola, ottenendo così il risultato di mettere in sicurezza l’intera zona”.

A parlare è il Delegato alla Sicurezza, Domenico Parente, intervenuto sul tema della scuola San Giusto in via Portovenere a Fregene. Da tempo i genitori chiedevano un intervento per mettere in sicurezza la zona, appello raccolto anche dall’assessore Paolo Calicchio e dalla consigliera Paola Meloni. Mi sono attivato grazie alla disponibilità di Remo Stefanelli e dell’associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo per una sperimentazione che prevedesse la chiusura della strada nel momento di massimo afflusso.

L’iniziativa è stata un successo. La sperimentazione è stata seguita dall’assessore Angelo Caroccia e dal sindaco Esterino Montino in persona, che hanno poi dato l’ok affinché fosse garantita ai ragazzi una tutela duratura. Mi ha fatto piacere registrare la soddisfazione dei genitori, dell’associazione controllo del vicinato e sicurezza, e della Pro Loco nella persona della vicepresidente avv. Anna Valentino, che hanno ringraziato il Comune per la novità.