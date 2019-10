Orchestrata da una depressione estesa dal Nord Europa al Mediterraneo centrale la perturbazione che mercoledì ha raggiunto le regioni settentrionali e parte di quelle centrali continuerà la sua marcia verso sud lungo lo Stivale interessando il Sud Italia dove darà luogo ad un peggioramento.

Contemporaneamente un fronte ritornante da nordest e sospinto da tese correnti di Tramontana investirà dalle prime ore del giorno il versante adriatico con piogge e temporali che dalla Romagna scivoleranno velocemente verso sud fino alla Puglia, determinando anche un apprezzabile calo termico sull’Italia.

Si tratterà comunque di un passaggio piuttosto rapido, tanto che sarà seguito in giornata da un miglioramento in estensione da nord.

Nella giornata di giovedì il tempo sarà in miglioramento al Nord sin dalle primissime ore della giornata con ampi spazi sereni, salvo residui rovesci fino al mattino sulla Romagna, ma in miglioramento.

Al Centro mattinata instabile sulle adriatiche con piogge e temporali localmente forti che tenderanno però ad esaurirsi dalle alte Marche. Più soleggiato sulle tirreniche salvo qualche pioggia sul basso Lazio.

Dal pomeriggio esaurimento dei fenomeni ovunque con schiarite sempre più ampie in estensione da nord. In Sardegna piovaschi nella prima parte del giorno sul versante tirrenico, in successivo miglioramento.

Al Sud diffusa instabilità al mattino sulle zone peninsulari e sul nord della Sicilia con piogge e temporali anche forti tra alta Puglia e interne campane, asciutto su sud Sicilia e regioni ioniche.

In giornata esaurimento dei fenomeni e tendenza a schiarite su alta Campania e alta Puglia, ancora instabile e a tratti temporaleschi su Salento, Lucania, Calabria e nordest Sicilia, in lenta attenuazione serale.