Santa Severa, arriva la raccolta fondi per gli “Aristogatti” del Castello

Santa Marinella – “Sabato 5 ottobre, sul Piazzale del Fontanile si svolgerà una raccolta fondi solidale dalle 11.00 alle 18.00 nell’ambito della Giornata degli Animali promossa da Enpa che, per tradizione, si tiene a ridosso della festa di San Francesco e che giunge quest’anno alla diciassettesima edizione con 200 banchetti nelle principali piazze del Paese 500 volontari, decine di migliaia di sostenitori”, si legge in una nota diffusa dagli uffici stampa del Castello di Santa Severa.

“L’evento, promosso dall’Ente Nazionale Protezione Animali presso il Castello di Santa Severa – spazio della Regione Lazio gestito da Laziocrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture -, si tiene nel segno del claim ‘Ho cura di te’, a testimoniare l’amore con cui i ‘trovatelli’ vengono accuditi nelle strutture dell’associazione. Un impegno, questo, rinnovato quotidianamente che richiede ingenti risorse, umane e materiali”.

“Infatti – proseguono -, solo nel 2018 Enpa ha ospitato nei propri rifugi ben 31.200 animali, tra cani, gatti, esotici, selvatici. A questi si devono aggiungere altri 30mila accuditi direttamente sul territorio. Ci sono, poi, le sterilizzazioni (14mila), gli interventi chirurgici (5.100), le microchippature (10.300), le catture (22mila). Un’azione di successo, quella svolta da Enpa, che si è concretizzata – sempre nel 2018 – con ben 15.600 adozioni tra animali d’affezione, esotici e selvatici”.

“L’Enpa di Santa Marinella, come sempre, festeggerà la numerosa e coccolata colonia felina dell’antico maniero. Gli “Aristogatti”, così come li hanno ribattezzati i volontari, in effetti, pur se randagi, conducono una vita da autentici nobili e l’Enpa ha realizzato a proprie spese delle cucce a forma di castello, rigorosamente in legno, proprio per renderle più intonate con l’ambiente”.

“Dunque, appuntamento da non perdere quello di sabato per tutti gli amanti degli animali e dei gatti in particolare con la raccolta fondi solidale, si potranno acquistare gli ‘oggettini miciosi’ realizzati dai volontari per i più piccoli e anche gli zaini a sacca di Zanna Bianca. Tutto il ricavato – concludono – verrà devoluto per il sostentamento dei gatti della colonia felina del Castello di Santa Severa“.

