Ventotene, la Cisl di Latina approda sull’isola per parlare di Europa, economia circolare e ambiente

Ventotene –“Sviluppare in Europa un’economia circolare per salvare il pianeta” è il tema del workshop e seminari di studi organizzati dalla Cisl di Latina, che si terrà a Ventotene dal 2 al 6 ottobre, ed al quale parteciperanno quadri sindacali, esperti e studenti provenienti da alcuni Licei di Latina e di Napoli.

È questo il terzo appuntamento programmato dal sindacato pontino sull’isola, dove nacque Il Manifesto di Ventotène scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi nel 1941 durante il loro periodo di confino e considerato uno dei testi fondanti dell’Unione europea.

Una serie di incontri duranti i quali sono stati affrontati temi importanti legati al cambiamento culturale del sindacato, alla prevenzione della corruzione attraverso l’etica, alla retrospettiva e prospettiva del lavoro che cambia, alla Cisl e all’Europa, alla multiculturalità e occupazione come valori condivisi e bene comune.

Il tema di quest’anno, legato alla sostenibilità e all’economia circolare è quantomai attuale e costituisce una sfida importantissima, legata ad una nuova cultura ambientale del quale il sindacato, da sempre al centro della vita sociale del Paese, deve farsi parte attiva.

I lavori, che saranno aperti per la Cisl nazionale da Antonino Sorgi Coordinatore attività internazionale della Confederazione, vedono tra i relatori Claudio Stanzani Presidente SindNova, Luciano Monti Docente di Politiche dell’Unione Europea alla LUISS Guido Carli di Roma, Marco Cilento, Senior advisor presso la Confederazione Europea dei Sindacati (ETUC). Erika Nemmo e Francesca Stanzani, esperte di processi di sviluppo partecipativo, avranno il compito di supportare e coordinare i focus tematici e le tavole rotonde previste dal programma. Agli incontri prenderanno parte Salvatore De Meo Componente del Comitato Europeo delle Regioni, Enrico Coppotelli Segretario Generale Cisl Lazio e Giuseppe D’Ercole del Dipartimento Ambiente della Cisl.

A coordinare i lavori sarà, come sempre, Roberto Cecere Segretario Generale della Cisl di Latina che, nell’esprimere la soddisfazione per questo terzo appuntamento, sottolinea “l’importanza di queste giornate di studio che cadono in un momento quanto mai attuale come ha dimostrato lo sciopero globale di qualche giorno fa, proclamato dal movimento Fridays For Future.

Centinaia di migliaia di giovani che sono scesi in piazza per rivendicare una svolta decisiva di contrasto e di lotta ai cambiamenti climatici, ragazzi che stanno sconvolgendo le agende politiche dei governanti, richiamando tutti noi alla tragica attualità di un pianeta sull’orlo del collasso.

È necessario che ognuno faccia la propria parte e noi, come sindacato, non ci tireremo certamente indietro. Saremo a Ventotene, anche con ragazzi provenienti dai licei di Napoli e Latina per riflettere insieme e, mi auguro, per far nascere iniziative partendo proprio dal ruolo che il sindacato ricopre a livello d’Europa per costruire – conclude la nota -un nuovo modello sociale in grado di coniugare sviluppo, crescita sostenibile, occupazione e diritti”.

