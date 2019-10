Acilia, arrestati due minorenni e una mamma per spaccio di droga

Ostia – Prosegue l’attività dei Carabinieri del Gruppo di Ostia per il contrasto dello spaccio dello stupefacente sul litorale lidense: arrestati madre e figlio, oltre ad altri 2 pusher.

Ad Acilia, i Carabinieri della locale Stazione hanno controllato due minorenni in via Serafino da Gorizia, trovandoli in possesso di circa 25 grammi di hashish, già suddivisi in dosi.

La successiva perquisizione estesa alle rispettive abitazioni ha consentito di rinvenire ulteriori 16 grammi della medesima sostanza, 120 grammi di cocaina, nonché tutto il materiale occorrente per la pesa ed il confezionamento della droga.

Nel corso dell’attività i due giovani sono stati arrestati, insieme alla madre di uno dei due ragazzi, per detenzione ai fini di spaccio: la donna, una 43enne già gravata da pregiudizi di polizia, è stata trattenuta nelle camere di sicurezza dell’Arma, mentre i minori sono stati affidati ai propri familiari in attesa dell’udienza di convalida.

Sempre ad Acilia, nella serata di ieri i Carabinieri hanno arrestato un giovane 23enne, in esecuzione dell’ordine di carcerazione dell’Autorità giudiziaria per reati inerenti agli stupefacenti; lo stesso dovrà espiare la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione.

(Il Faro online)