Atletico Terme Fiuggi, La Gorga: “Lavoriamo per iniziare la risalita”

Fiuggi – Non è bastato un buon primo tempo a Porto Sant’Elpidio per evitare la sconfitta. L’Atletico Terme Fiuggi torna dalla trasferta in terra marchigiana con un ko.

Manca ancora la vittoria, qualche segnale positivo si è visto, ma non basta. I ragazzi di Incocciati stanno cercando in tutti i modi di uscire da questo periodo di scarsi risultati, ma evidentemente “Va tutto storto – come afferma Cosimo La Gorga, estremo difensore dei fiuggini – Domenica nel primo tempo è stata una partita molto equilibrata, eravamo riusciti a portarci sull’1-1 ed in campo c’era la sensazione che tutte e due le formazioni potessero vincere. Ci stavamo esprimendo bene. Poi nel secondo tempo non so cosa sia successo, ci siamo sciolti subito dopo il 2-1”

La squadra ha dei valori importanti, come ti spieghi questo rendimento?

“Questa squadra è sicuramente di buon livello. Non potrà lottare per i primi posti, ma nemmeno essere invischiata in fondo alla classifica con 2 soli punti. Purtroppo le sconfitte evidenziano i nostri limiti, su cui stiamo lavorando per poter iniziare la risalita”

Una risalita che potrebbe iniziare domenica col Montegiorgio?

“E’ una buona squadra ed in questo momento della stagione sta facendo bene. E’ un team compatto che prende pochi gol, ma non segna tantissimo. Noi dobbiamo pensare solamente a noi stessi, se mettiamo in campo tutte le nostre qualità possiamo fare bene contro qualsiasi avversario”.

(Il Faro on line)