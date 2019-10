Coperture sportive per le aree verdi, la proposta della Lega per i giovani di Fiumicino

Fiumicino – “Sulla riqualificazione delle innumerevoli aree verdi abbandonate di Fiumicino ho sentito tantissime splendide parole e intenzioni da parte di tutti” – lo afferma in una nota stampa Federica Poggio, vicepresidente del consiglio comunale, esponente della Lega-Salvini Premier.

“Per questo ho presentato una mozione che sono sicura troverà un’ampissima convergenza. Il documento è molto semplice: alla luce del regolamento comunale sulle aree verdi, istituire un tavolo ad hoc per individuare un’area per ogni località sulla quale realizzare coperture sportive a basso impatto da affidare a cooperative o associazioni preferibilmente composte da giovani.

In questo modo riusciremmo a tenere pulite quelle aree, a dare ai giovani dei luoghi di aggregazione sportiva e non solo, creare occupazione che a Fiumicino scarseggia e far risparmiare l’amministrazione che non dovendo più manutenere le aree potrebbe reinvestire quei soldi proprio in coperture sportive che a loro volta creerebbero un indotto sia per il Comune sia per chi gestirà queste aree.

Una proposta di buon senso che sono sicura andrà presto in consiglio comunale e sarà approvata all’unanimità da tutti. Per passare dalle parole ai fatti spesso basta davvero poco”.