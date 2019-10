Sabaudia – Sembrerebbero a prima vista due mondi distanti e diversi quello del canottaggio e quello della vela di Coppa America. Eppure Romano Battisti, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Londra, in coppia con l’altra Fiamma Gialla Alessio Sartori, non è il primo tra gli atleti di vertice a fare il grande salto dal canottaggio alla vela per essere un componente dell’equipaggio di Luna Rossa, già in preparazione alla prossima sfida della prestigiosa Coppa delle cento ghinee, che comincerà nel marzo del 2021.

In effetti le sue non comuni qualità atletiche, maturate in anni di lavoro in seno alle Fiamme Gialle del remo di Sabaudia, sono valse quale elemento indispensabile per la convocazione e integrazione nell’equipaggio in formazione. Anche le Fiamme Gialle della Vela di Gaeta guardano con interesse questo nuovo inserimento, anche in proiezione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, edizione in cui faranno il loro esordio altre classi come già annunciato dalla Federazione Internazionale.

Foto : Romano Battisti Facebook (pagina ufficiale)

(Il Faro on line)