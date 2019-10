Il corso di formazione “Amico del Turista” arriva a Nettuno

Nettuno – E’ tutto pronto per il Laboratorio ‘Amico del turista – Friend of Tourist’ organizzato dall’Associazione Energitismo Italia con l’Arsial, l’agenzia della Regione Lazio dedicata all’agricoltura e alla promozione dei prodotti del Lazio.

Un evento realizzato grazie all’impegno e alla dedizione della consigliera regionale della Lega, l’onorevole Laura Corrotti, da sempre attenta al territorio e alle imprese che vi lavorano.

L’appuntamento è per domani 4 ottobre alle ore 15 00 presso la sala del “Portico destro” del Forte Sangallo di Nettuno, dove i produttori delle eccellenze del territorio si incontrano per un laboratorio di comunicazione a loro dedicato a cui seguirà una degustazione delle loro produzioni e un incontro con operatori del settore del food.

Ma perché un laboratorio di comunicazione e una degustazione?

I produttori locali competono con la grande distribuzione sulla qualità, una qualità che deve essere percepita dal cliente finale. E per valorizzare la maggiore qualità dei prodotti, i produttori e i piccoli negozi devono imparare a raccontare la propria storia dal vivo e sui social.

La parola d’ordine è emozionare il cliente facendogli provare il prodotto accompagnando l’esperienza con il racconto della sua storia e di quella del produttore. Ognuno deve diventare un poco un ‘affabulatore’, ossia una persona capace di incuriosire e di trasmettere fiducia al cliente.

In questo modo si fidelizza il cliente che si trasforma da occasionale in abituale. Sarà poi il cliente stesso a diventare un promotore della qualità tra i suoi amici e in questo modo si verrà a creare un circuito virtuoso in cui tutti sono soddisfatti.

Durante il laboratorio, gli esperti di Friend of Tourist guideranno alla scrittura dei post su Facebook e Instagram. Infatti il linguaggio dei social è molto diverso da quello reale e si hanno pochi secondi e poche parole per poter attrarre il lettore e convincerlo a leggere tutto il post. Le regole della comunicazione digitale saranno svelate a tutti i partecipantidel laboratorio.

Inoltre a fine laboratorio, i post delle storie delle imprese saranno tradotti in inglese per poter cominciare a farsi conoscere anche da turisti esperenziali.

Insieme agli esperti ci saranno food-blogger e giornalisti che potranno subito conoscere le storie dei produttori e poi giudicare i loro prodotti nella degustazione finale.

Ad aprire il laboratorio ci sarà il sindaco Alessandro Coppola e l’assessore alle Politiche Agricole Maddalena Noce che hanno aderito al bando per poter far conoscere sempre di più il territorio e l’area di Nettuno e per dare un vantaggio competitivo ai produttori locali. A rappresentare la Regione ci sarà la consigliera on. Laura Corrotti.