Ladispoli, al via il cantiere per la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri

Ladispoli – “Con estremo orgoglio e grande soddisfazione vi comunico che la procedura per la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri si è finalmente conclusa in maniera positiva!”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che giovedì 24 ottobre alle ore 10:00 in via dei Narcisi si svolgerà la cerimonia di apertura del cantiere della nuova Caserma dei Carabinieri.

“Questa mattina – ha proseguito Grando – dopo ben 12 anni dal primo atto deliberativo emanato dal Comune di Ladispoli e dopo un lavoro lungo e faticoso, al quale abbiamo riservato la massima priorità fin dall’inizio del nostro mandato, è stata firmata la convenzione tra il Comune e la società che si è aggiudicata la gara d’appalto per la realizzazione della nuova Caserma”.

“A nome dell’intera città non posso che ringraziare tutti gli amministratori e i dipendenti comunali che in questi mesi hanno lavorato duramente per raggiungere questo storico risultato. Con la realizzazione della nuova Caserma, la Stazione dei Carabinieri di Ladispoli, che ringrazio per la costante collaborazione e per il grande lavoro svolto ogni giorno sul territorio, potrà infatti aspirare ad un aumento di personale che consentirà di elevare il livello di sicurezza nella nostra città. Giovedì 24 ottobre alle ore 10:00, in via dei Narcisi, si svolgerà la cerimonia di apertura del cantiere. Siete tutti invitati a partecipare”.

(Il Faro online)