Lavori sulla FL5, disagi per i pendolari tra Ladispoli e Torrimpietra

Fiumicino – “Anche in assenza di comunicazioni ufficiali, ci risulta che sulla linea FL5 da mercoledì 30 ottobre a sabato 2 novembre incluso, la circolazione tra le stazioni di Ladispoli e Torrimpietra sarà sospesa per permettere la sostituzione di un ponte tra Palidoro e Ladispoli.

I servizi ferroviari saranno attestati nelle stazioni di Ladispoli e Maccarese, tra le quali sarà attivato un servizio di navette sostitutive“. Lo dichiara la delegata del sindaco a Mobilità sostenibile e Trasporti Sandra Felici.

“Sarebbe stato più opportuno – commenta – effettuare i lavori da giovedì a domenica per recare meno disagio ai pendolari e anche a coloro che devono recarsi presso l’Ospedale Bambin Gesù di Palidoro. Ci auguriamo che le navette messe a disposizione da RFI siano consone come numero e capienza per dare modo ai nostri concittadini di Palidoro e dintorni di recarsi nei luoghi di lavoro e studio senza troppe criticità”.

“La nostra stazione di Palidoro-Torrimpietra – conclude la delegata – è penalizzata dal fatto che alcuni treni, specialmente quelli provenienti dalla Toscana, non fermano. Da sempre mi batto, in veste di delegata del sindaco, per far fermare i treni soprattutto negli orari utili per i pendolari e per recarsi all’ospedale”.