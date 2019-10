Ostia Antica, gnocchi a gogò alla Sagra della Patata

Ostia Antica – Impossibile resistere agli gnocchi ma la patata, alla sagra dedicatale dall’associazione sportiva culturale Le Saline, sarà servite anche in molti altri modi: in soufflè, in purè e in frittata.

Si svolge da venerdì 4 fino a domenica 6 ottobre, presso il risto-teatro “Al Bajniero”, in via Felice Caronni, la manifestazione che per il secondo anno di seguito apre gli eventi gastronomici dell’autunno ostiense ovvero la “Sagra della Patata”.

Organizzato dall’Associazione Sportiva Culturale Le Saline, l’evento che nella precedente edizione ha riscontrato grande entusiasmo del pubblico, si ripropone con la formula consueta ed apprezzata del doppio punto ristoro (all’interno e all’esterno della location), con tanti tavoli al coperto per sedersi liberamente. Intorno all’area ristorante, anche un simpatico mercatino e numerosi eventi di intrattenimento per tutte le età.

Tre giorni di ottima cucina popolare, con ricette tradizionali: frittata di patate, patate fritte e al forno tagliate a spicchi come una volta, ma anche preparate a suffle’ o a purè, servito con gli hamburger, le salsicce e le grigliate miste proposte nel ricco menù. Piatto principe saranno naturalmente gli gnocchi, serviti con tanti gustosi condimenti.

Domenica sera segnaliamo alle 20.30, lo show cooking di uno chef d’eccezione, Fabrizio Fraschetti, direttore del Centro Metropolitano di Formazione Professionale Castel Fusano Alberghiero, che regalerà al pubblico qualche segreto per preparare sfiziose e semplici ricette, utilizzando naturalmente le patate come ingrediente principale.

Teatro, scuole di musica, esibizioni di scuole di ballo, con tante performance di giovani talenti, impreziosiranno l’evento.

IL PROGRAMMA

Venerdì 4 ottobre dalle ore 19.00 apertura dei punti ristoro, alle 20.00 presentazione dell’Ass. Ostia In Musica con performance musicali e presentazione dei corsi; alle 21.00 seguirà lo spettacolo teatrale “I Proloquaci”. Sabato 5, dopo l’apertura della festa e dei punti ristoro alle ore 19.00, si susseguiranno spettacoli di ballo e musica fino a fine serata. Domenica 6, Torneo di Burraco dalle ore 18 (con possibilità di prenotarsi contattando Virgilio Felici al numero 338 7670531); alle 19.00 apertura dei punti ristoro; alle 20.00 spettacolo di danza “Un ballo per tutti” con la scuola omonima di Graziella Torrisi; alle 20.30 Show Cooking con lo chef Fabrizio Fraschetti e alle 21 spettacolo musicale. Tutti i giorni si svolgerà a fine serata, l’estrazione della riffa con i premi messi a disposizione dagli esercenti, sponsor della manifestazione.

L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito. Info sulla pagina facebook: associazione sportiva culturale le saline-orig.