Pescatori Ostia, Mister Lodi: “Felice della vittoria. Stiamo crescendo”

Ostia – Pescatori in festa. Il gol di Sesta, nella prima parte di match, regala alla Pescatori tre punti fondamentali a spese della Fonte Meravigliosa, e un altro sorriso casalingo.

La squadra di Mister Lodi vola così a 7 punti in classifica dopo 4 giornate, e conferma un trend molto positivo, dopo il pari di Bainsizza e la vittoria, sempre in casa, contro il Palocco.

Inizio davvero positivo, di torneo, per i gialloverdi, sostenuti da un grande pubblico al Borghetto: “Sono felice per la vittoria e per la crescita del gruppo – dichiara Mister Lodi – ma anche per la solidità difensiva mostrata in queste tre gare nelle quali abbiamo subito solamente una rete. E’ la strada giusta, dobbiamo proseguire così e prepararci al meglio per il derby con il Morandi, che sarà sicuramente una gara difficile e ricca di insidie. Ho visto un bel pubblico, altro motivo di felicità”

Grande felicità, poi, da parte di Filippo Sesta, attaccante classe ’97, decisivo con la sua rete: “Sono davvero contento per aver contribuito, con la mia rete alla vittoria della squadra. Siamo partiti bene, è un altro inizio rispetto alla passata stagione, c’è un altro spirito in campo e fuori. Anche io, personalmente, sono felice di aver giocato tutta la partita, sto bene e sono pronto a dare un contributo importante. Vorrei dedicare la mia rete alla squadra e alla mia ragazza, che mi è sempre vicina”.

Il Borghetto è rinato, sugli spalti e in campo, la Pescatori è tornata e vuole fare bene, raggiungendo presto l’obiettivo della salvezza e, magari, togliersi delle belle soddisfazioni. Ora, appuntamento a domenica e al derby con il Morandi all’Anco Marzio.

(Ufficio Stampa Pescatori)