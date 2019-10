Scuole chiuse a Sabaudia, il Sindaco commenta la ripresa delle lezioni in strutture alternative

Sabaudia -Ha preso avvio l’attività didattica per gli alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado degli Istituti “V.O. Cencelli” e “Giulio Cesare”, interessate dall’ordinanza di chiusura (Leggi qui). Ieri mattina l’apertura ufficiale delle lezioni nelle diverse sedi messe a disposizione da Comando Artiglieria Controaerei, Fiamme Gialle e Parrocchia SS Annunziata, secondo il piano organizzativo ed operativo stilato e concordato dai due dirigenti scolastici, condiviso poi con l’Amministrazione comunale.

“In questa situazione di criticità, dare il via all’attività didattica significa reagire positivamente e congiuntamente ad una emergenza che ha colpito veramente tutti. Dopo i sopralluoghi del consulente tecnico nominato dalla Procura, svoltisi l’altro ieri, l’Amministrazione comunale seguirà le indicazioni date e predisporrà tutte le attività necessarie al fine di rendere salubri gli ambienti scolastici così da arrivare, quanto prima e dopo esiti positivi dei nuovi campionamenti (che verranno realizzati a seguito degli interventi prescritti), alla riapertura dei plessi – commenta il sindaco Giada Gervasi.–

Colgo l’occasione per ringraziare i dirigenti scolastici e tutto il corpo docente per il sostegno e la collaborazione finalizzata a gestire l’emergenza e a garantire con alta professionalità e competenza l’inizio delle lezioni. I dirigenti, i vicari e i responsabili dei plessi hanno, sin da subito, interagito in modo costruttivo e come istituzione scolastica hanno collaborato con le altre istituzioni che si sono messe a servizio per la causa.

Il mio ringraziamento va al Comando Artiglieria Controaerei, nella persona del Generale Zanitti, al III Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle di Sabaudia, nella persona del comandante Cassoni, alla parrocchia SS Annunziata e al parroco Don Massimo Castagna. Infine, a tutte le Forze Armate, Militari e di Polizia, alle associazioni e alle diverse strutture ricettive del territorio comunale, alla palestra Vis Sabaudia e, non in ultimo, ai Comuni limitrofi di Pontinia, Latina, San Felice Circeo e Sonnino, che si sono mobilitati sin da subito per offrire supporto a garanzia del diritto allo studio dei nostri ragazzi”.

Si precisa che per la scuola dell’infanzia si stanno individuando i locali idonei e sicuri per i piccoli alunni e che pertanto le attività potranno riprendere presto anche per loro. Al tal riguardo, si ricorda che prosegue senza sosta il servizio gratuito di ludoteca in via delle Mimose a Sabaudia e presso i centri di aggregazione di Borgo Vodice e Bella Farnia e che per tutti gli alunni e studenti, l’Amministrazione comunale ha predisposto il servizio di trasporto autobus gratuito dalla scuola frequentante alle strutture di destinazione.

In questo momento di caos, l’Amministrazione e il sindaco invitano a non aprire tribunali mediatici e a supportare, anche con atteggiamenti diligenti e moderati, le indagini della Procura della Repubblica.

“L’Ente ha sporto denuncia contro ignoti, quindi sarà la Procura, dopo le opportune indagine, a informare il Comune sull’esito delle stesse. Pertanto invito tutti a non lanciare accuse verso alcuno, ma a collaborare con le autorità fornendo informazioni utili – conclude il sindaco. – Questa Amministrazione vuole solo la verità e tutelare la salute pubblica, pertanto tutte le informazioni che vengono date, sono possibili solo dopo specifica autorizzazione dalle autorità competenti”.

