Severini: “Sport, musica e cultura, gli spazi verdi siano le piazze dei giovani”

Fiumicino – “Accolgo senza remore l’appello che arriva da Parco Leonardo, in particolare dal Daniele Aremi (rappresentante politiche giovanili Comitato di Quartiere Parco Leonardo) sull’importanza di creare spazi per i giovani, in grado di coinvolgerli, di dare loro la possibilità di esprimersi e socializzare in maniera sana e costruttiva”. Lo afferma Roberto Severini (Crescere Insieme) Vicepresidente Commissione Politiche Giovanili.

“La rissa tra adolescenti a Parco Leonardo – prosegue – è un campanello d’allarme che non dobbiamo sottovalutare, anche perché il problema-adolescenti riguarda l’intero territorio, soprattutto le zone più periferiche. Non a caso su Aranova da tempo mi batto per la creazione di spazi dedicati ai giovani.

In qualità di vicepresidente della Commissione Politiche Giovanili sarà mia cura portare all’attenzione del Comune questa problematica, spingendo affinché alcuni spazi, in realtà esistenti e già fruibili, vengano attrezzati per i nostri giovani.

La possibilità di assegnare delle aree verdi come spazi da rivalutare e curare, può essere un primo passo per aiutare, tramite l’associazionismo, quei giovani che cercano spazi con la voglia ‘costruire’, dagli spazi sportivi a quelli esposiviti, a quelli per fare musica.

E’ questo il modo per attirare i giovani e creare le infrastrutture sociali che li proteggano e li controllino: impegnarli in qualcosa che dia sfogo alle loro passioni, convogliando le energie in progetti sani.

Mi farò carico di parlarne in Commissione, per provare a immaginare – conclude Severini – un’azione strategica e non episodica, spalmata su tutto il territorio”.